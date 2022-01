Stanley Menzo start campagne met winst

28/01/2022 22:33 – Marinio Balsemhof

Het basiselftal van Suriname, dat vrijdagavond aantrad tegen Barbados, in het debuut van bondscoach Stanley Menzo. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Het tijdperk-Stanley Menzo is ingeluid met een overwinning op Barbados. De nieuwe bondscoach van Suriname zag Jamilhio Rigters ??n minuut na rust de enige goal maken. “Bij mij is winnen belangrijk, dus is deze overwinning erg belangrijk voor mij, maar ook voor de jongens. Het is een nieuw tijdperk en dan is een overwinning belangrijk omdat het zorgt voor meer zelfvertrouwen”, reageerde de coach kort na de wedstrijd.

Ook aanvoerder Ryan Donk was blij met de overwinning. Net als Menzo blikt hij tevreden terug, maar ziet wel enkele verbeterpunten. Vooral aanvallend moet het veel beter. “Wij speelden gecontroleerd en domineerden zelfs op bepaalde momenten, maar dan moeten wij onszelf belonen met doelpunten”, zegt Menzo. De coach en zijn aanvoerder hopen dat dat dinsdag tegen Guyana wel zal gebeuren.

Russell Latapy, bondscoach van Barbados, was ondanks het verlies erg tevreden. “Wij voetballen pas na zeven maanden weer. Ook kregen wij kort v??r vertrek te maken met een enkele Covid-19-gevalen, waardoor wij een aantal tieners moesten meenemen”, zegt de coach. “Ik was daarom blij om de jongens te zien voetballen. Het proces is ingezet, dus kijken wij nu wat wat er zal gebeuren.” Barbados speelt zondagavond tegen Guyana.

