Stakeholdernan a reuni pa haya un presentacion di Cuerpo Policial relaciona cu e Ley di Cacho

Minister Ursell Arends:

*Den luna di october ta bay lansa campaña di conscientisacion di bienestar di animal

ORANJESTAD (AAN): Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor tin e responsabilidad pa mehora e maneho pa cu bienestar di animalnan na Aruba segun e “National Plan of Stray Animals”.

Den cuadro aki a reuni hunto cu tur stakeholders den e veld caminda a ricibi un presentacion di Korps Politie Aruba, unda cu a splica tocante accionnan y puntonan importante pa cu e control y maneho di e Ley di Cacho.

Stakeholdernan, entre otro diferente departamento di Gobierno, Post Aruba, Centro di Control di Cacho, fundacionnan di bestia y veterinarionan, a expresa nan opinion ariba diferente puntonan cu ta hopi crucial pa cu e control y maneho di e Ley di Cacho pero tambe di e problemanan cu mester wordo atendi cu ta contribui na e sobre populacion di ambos cacho y pushi aki na Aruba.

Centro di Control di Cacho of CCC cu ta resorta bou di Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor, ta e unico departamento di Gobierno cu tin e responsabilidad pa wanta cacho of pushi cu ta wordo recogi riba caya.

CCC ta traha directamente cu KPA ora ta trata di accionnan den cuadro di Ley di Cacho, caminda den cierto casonan manera un “bijtincident” ta warda e cachonan temporalmente pa asina por haci evaluacion. Den cierto caso e procedura actual por exigi cu e cacho mester tin un seguro di “aansprakelijkheid”, pa por haya un vergunning y tambe lo mester microchip e cacho si e no tin un microchip caba y por ultimo, den algun caso, lo mester sterilisa e cacho. Esaki ta medidanan necesario pa asina sigura cu e doño di e cacho ta cumpli cu nos Leynan actual.

Den casonan caminda durante evaluacion ta constata cu e cacho no tin doño, lo opta pa busca un doño nobo den colaboracion cu diferente fundacion. Den casonan cu evaluacion ta indica cu e cacho no ta adoptabel of ta hopi peligroso y no por wordo rehabilita lo opta pa pone e cacho drumi. Esaki ta e maneho cu CCC a bin ta ehecuta desde comienso di su introduccion na aña 2020 di cual nos a mira un cambio positivo den e cantidad di cachonan cu ta wordo salba di crueldad of doñonan cu no ta cumpli cu nan responsabilidad. CCC lo continua di traha cu KPA pa asina tur caso durante y despues di e campaña nacional “Cacho Den Cura, Ta Ley E Ta” por wordo atendi na e forma debido y mas eficiente posibel.

Den luna di october venidero Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor ta bay lansa su campaña di conscientisacion di bienestar di animal cu e titulo: Abo ta un doño di mascota responsabel?

E campaña di conscientisacion aki tin como meta pa educa y informa nos comunidad, y specialmente nos doñonan di mascota di kico ta nan deber pa ta un doño di mascota responsabel. Nos ta pone enfasis ariba e aspectonan di Ley di Cacho, informacion di Centro di Control di Cacho, informacion di nos fundacionnan y tambe informacion di cuido medico pa cu nos mascotanan cu ta cay bou di nos veterinarionan. Nos lo bay publica nos campaña den diferente medionan di comunicacion incluyendo ariba rednan social.





Pa mas informacion tocante cuido di bestia por semper acudi na un Fundacion directamente of por acerca Centro Control di Cacho ariba Facebook of Wayaca 128A di dialuna pa diabierna entre 8’or di mainta te cu 4’or di atardi.