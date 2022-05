Staatsolie spekt staatskas na stijging omzet en winst

06/05/2022 18:01

-

Van onze redactie

De raffinarderij van Staatsolie te Tout Lui Faut.

Foto: Staatsolie



PARAMARIBO –

Staatsolie heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een omzet van 558 miljoen US dollar en de staatskas met 186 miljoen US dollar gespekt nadat “alle productiedoelstellingen werden gehaald”. “In deze economisch, uitdagende tijden is de bijdrage aan de staatskas belangrijk”, meldt Staatsolie in een persbericht. Het gaat om een ‘geconsolideerde omzet’ (inclusief die van dochterondernemingen) die met ongeveer 31 procent is gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor (428 miljoen US dollar).

De jaarrekening over het boekjaar 2020 werd donderdag

goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De

afdracht aan de staatskas bestaat uit belastingen, dividend en

royalty’s en is 44 procent hoger dan was gepland. De winst van

Staatsolie voor aftrek van rente, belastingen, afschrijving en

afboekingen is uitgekomen op 387 miljoen US dollar, een toename van

22 procent ten opzichte van 2020. De winst voor aftrek van

belastingen nam met 114 procent toe tot 212 miljoen US dollar.

Staatsolie heeft kunnen profiteren van de stijgende prijzen voor

ruwe olie. De gemiddelde referentieprijs voor een vat (159 liter)

Saramacca crude was zeventig US dollar, terwijl dat in 2020 44 US

dollar was. Staatsolie streeft er continu naar te blijven in de

categorie van ‘lage-kostprijsolieproducenten’, “zodat de

bestaanszekerheid van het bedrijf niet in gevaar komt bij sterke

prijsdalingen”. Daarnaast zorgen de investeringen in goud voor

“enige diversificatie en een positieve bijdrage aan de balans”. In

2021 werd een gemiddelde goudprijs van 1.798 US dollar per troy

ounce (31,1 gram) genoteerd, een bescheiden stijging ten opzichte

van 2020 toen de prijs 1.770 US dollar was.

Toekomst

Staatsolie produceerde in 2021 ongeveer 2,98 miljoen vaten aan

gasoline en diesel en 1,79 miljoen vaten aan bitumen en stookolie.

Dochteronderneming Staatsolie Power Company Suriname zorgde voor

opwekking van ruim 80 procent van de behoefte aan elektriciteit

voor Suriname. In de Brokopondo krachtcentrale is 1,1 miljoen

megawattuur (MWh) opgewekt, 174.000 MWh meer dan gepland. Hierdoor

bespaarde de overheid ruim twintig miljoen US dollar op haar

energierekening. Dochterbedrijf GOw2 Energy heeft zijn marktaandeel

behouden en “het hele jaar door de brandstofvoorziening aan de

Surinaamse consument gegarandeerd”.

Voor de komende vijf jaar heeft Staatsolie de strategische

doelstellingen bijgesteld. Het bedrijf wil meer aandacht besteden

aan de offshore ontwikkelingen. Vorig jaar is vanwege de “goede

vooruitzichten” gestart met het traject voor de financiering voor

deelname in de eerste ontwikkeling in het diepzeegebied. Hieraan

kan door Staatsolie tot 20 procent worden deelgenomen. In maart

werd de overeenkomst getekend met een combinatie van banken voor de

wijziging en verlenging van de huidige lening. “Hiermee is een

stevige basis gelegd voor financiering van Staatsolies deelname aan

productie-ontwikkelingen in het diepzeegebied.”

Ook Staatsolie heeft de gevolgen gevoeld van de

Covid-19-pandemie en de economische situatie in Suriname en de

wereld. “Om die het hoofd te bieden zijn de afgelopen twee jaren

maatregelen getroffen en gedisciplineerd uitgevoerd.”







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina