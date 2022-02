Staatsminister Buitenlandse Zaken Saudi-Arabie op bezoek

20/02/2022 10:01

-

Van onze redactie

De ministers Ramdin (m) en Achaibersing (l) hebben een ontmoeting gehad met Adel bin Ahmed Al-Jubeir, de staatsminister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabie.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

De staatsminister van Buitenlandse Zaken van het Saudi-Arabie, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Suriname. In de Business Lounge van de Johan Pengel International Airport heeft hij een ontmoeting gehad met de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) en Armand Achaibersing van Financien en Planning.

Ramdin geeft aan dat het de eerste keer is dat een

staatsminister van Saudi-Arabie een bezoek brengt aan Suriname. Het

was een goede gelegenheid te praten over de bilaterale

betrekkingen. De ministers van beide landen willen de relaties

voorbij het diplomatiek gebied brengen waarover er afspraken zijn

gemaakt. Saudi-Arabie is een wereldleider op het gebied van

olieproductie en distributie. “Wij kijken uit naar een samenwerking

op het gebied van technische ondersteuning en op het gebied van

investering”, aldus Ramdin. Hij wees op het Saudisch bedrijf Aramco

dat het grootste oliebedrijf is in de wereld.

Verder is gesproken over samenwerking op termijn wanneer

Suriname klaar is om zijn olievoorraden commercieel te exporteren.

Saudi-Arabie is bereid Suriname bij te staan met de nodige hulp

voor het ontwikkelen van de oliesector. Volgens Al-Jubeir zijn er

veel mogelijkheden voor samenwerking met Suriname op verschillende

gebieden. Hij noemde onder andere landbouw en waterproductie en

hernieuwbare energie.

Behalve kwesties rond energiewinning, kwamen praktische zaken

aan de orde, zoals de visumregeling van de beide landen. Dit brengt

vooral voordeel voor Surinamers die naar Mekka willen voor de

bedevaart. De Arabische diplomaat spreekt van een vruchtbare

ontmoeting.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina