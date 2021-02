Staatshuishouden draait ‘nog steeds’ op leningen

President Chandrikapersad Santokhi zou met grote tegenzin aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben toegegeven dat de regering wel degelijk leningen heeft genomen bij lokale banken. Dit is gedaan om het financiële huishouden te kunnen bekostigen en overheidssalarissen uit te kunnen betalen. Op meerdere momenten heeft het staatshoofd beweerd dat de regering door prudent beleid uit eigen middelen onder meer de overheidssalarissen heeft uitbetaald. Echter, het Financieel- en Vermogensbeheeragentschap (EMFI) in Londen, Verenigd Koninkrijk onthult in een rapport over Suriname het tegendeel.