SRS wil weer toonaangevende positie

25/01/2022 18:04 – Tascha Aveloo

Foto: facebook

PARAMARIBO – Ruim een jaar en drie maanden geleden werd de bekende mediaman Earnie Enig de nieuwe directeur van de Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). “We hebben veel problemen moeten oplossen zoals hoge telefoonrekeningen, belastingen die niet waren afgedragen en een betalingsachterstand bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Deze obstakels hebben ons er niet van weerhouden plannen te maken om de SRS weer te brengen naar de toonaangevende positie van weleer”, zegt Enig.

Met grote creativiteit is het gelukt om een balans te vinden tussen betalen van de schulden en financieren van de plannen voor de toekomst. Er is groot onderhoud geweest op de zendstations te Henar in Nickerie, Moengo, Coronie en Brownsberg voor de reikwijdte van het station om te concurreren. Volgens Enig was de laatste jaren de politieke invloed te groot bij de zender waardoor het commercieel minder ging.

Hij zegt geen politieke kleur te hebben. “Toen ik hier begon dan hoorde je geluiden als al die tijd a man na VHP-er. Ik besef dat dicht bij de verkiezingen de politiek wat dichterbij zal komen maar, zo lang als wij deze vrije manier hebben van media maken, dan stemt dat me goed”.

Enig is trots op het team waarmee hij werkt en is van mening dat je goede resultaten kan neerzetten met een gezonde werkvloer door goed te communiceren en elkaar met respect te behandelen. Inmiddels heeft hij twee oude SRS-ers erbij gehaald namelijk Latoya Boetius en Clifton Braam. Ook Cyrano, the morningman, en Zulile Blinker hebben zich aangesloten bij het SRS- team.

De grote wens van Eenig is dat de lopende schulden betaald zijn tegen de tijd dat hij mogelijk zou moeten afzwaaien. “Ik hoop dat de nieuwe directeur een gezond bedrijf kan overnemen. Dat we een geldige vergunning hebben en dat de SRS weer ??n van de toonaangevende stations wordt”.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina