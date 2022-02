SRD 14,50 als minimumuurloon onacceptabel

04/02/2022 10:00 – Van onze redactie

Armand Zunder, woordvoerder van de vakbeweging in het tripartiet overleg met regering en bedrijfsleven. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Een voorstel van de Loonraad aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) voor een nieuw minimumuurloon is voor de vakbeweging onacceptabel. Per 1 januari 2022 zou het minimumuurloon worden opgetrokken van SRD 8,40 naar SRD 10,15, vervolgens in maart naar SRD 12,30 en per 1 juli komt er een aanpassing naar SRD 14,50. In het vierde kwartaal zou dan op basis van een nieuwe calculatiemethode moeten worden gekeken naar eventuele verdere verhoging.

Armand Zunder van de overkoepelende organisatie Ravaksur en woordvoerder van de gezamenlijke vakbeweging in het tripartiet verband met de regering en het bedrijfsleven, zegt dat met het voorgestelde minimumuurloon de werknemer nooit zal kunnen rondkomen. Hij stelt dat de Loonraad “totaal onrealistische uitgangspunten” heeft. Zo is uitgegaan van een huishouden van ??n volwassen persoon. De Loonraad heeft zijn calculaties verder gebaseerd op een oud minimumuurloon van SRD 8,40, waardoor het erop lijkt alsof er sprake is van een substanti?le verhoging.

Hij wijst erop dat het advies niet bindend is en de regering het dus niet hoeft over te nemen. De minister van AWJ zal het wel bespreken binnen de clusterministers die wordt geleid door Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. “Maar ook wij hebben als vakbeweging ons gebogen over het voorstel. De regering krijgt vrijdag een reactie. Wij willen nog voordat ze tot een besluit komt in overleg treden met de clusterministers.”

In de Loonraad zitten wel twee vertegenwoordigers van de vakbeweging, maar het zijn mensen met technische kennis en geen praktische vakbondsleiders, zegt Zunder. Binnen de vakbeweging leeft nu ontevredenheid en teleurstelling dat deze twee vertegenwoordigers niet de taal van de rest van het werkveld hebben gesproken en dat het voorstel de geest ademt van slechts het bedrijfsleven.

De Ware Tijd verneemt dat tijdens de bijeenkomst van de vakbeweging om het voorstel van de Loonraad te bespreken is ge?ist dat deze twee vertegenwoordigers zich vrijwillig terugtrekken uit de Loonraad of worden vervangen.

