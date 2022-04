Sranantongo icoon Eddy van der Hilst heengegaan

22/04/2022 15:02

Sranantongo icoon Eddy van der Hilst is niet meer.

Sranantongo icoon Eddy van der Hilst is donderdagmiddag op 78-jarige leeftijd overleden. Hoewel het bekend was dat hij al een poosje ziek was, kwam het verdrietige nieuws bij velen hard aan. Ook voor schrijver/dichter Romeo Grot, die in de afgelopen dertig jaar heel nauw heeft samengewerkt met Van der Hilst, was dat niet anders. “De laatste keer dat we elkaar lijfelijk hebben gesproken was anderhalf jaar geleden. Daarna stuurde ik hem wel regelmatig een appberichtje”, vertelt Grot verdrietig.

Hij memoreert de icoon als degene die hem verder wegwijs heeft

gemaakt in het Sranantongo toen hij in 1985 naar Suriname

remigreerde. “Ik ben bij hem op taalles geweest en in 1987 kwam

mijn eerste boek ‘Georgette mi lobi’ uit, waarin Eddy de wortu

na fesi (het voorwoord) schreef en heel mooi verwoordde hoe

het Sranantongo zich in de afgelopen eeuwen heeft

ontwikkeld”, zegt Grot.

Alle Surinaamse auteurs die de laatste dertig jaar iets in

Sranantongo publiceerden, hebben Van der Hilst

geconsulteerd. Hij studeerde linguistiek met name Afrikaanse en

creooltalen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Terug in Suriname

begon hij als maatschappelijk werker en communiceerde niet in

het Nederlands met de mensen, omdat hij ervan uitging dat ze dan

half verstaan van wat hij zei.

“Eddy’s belangstelling voor het Sranantongo kreeg

handen en voeten toen hij colleges volgde bij professor Jan

Voorhoeve”, weet Grot. Later werd hij assistent van Voorhoeve bij

verschillende projecten in Suriname, zoals de totstandkoming van de

eerste boeken met poezie van Johanna Schouten-Elsenhout. In de

commissie die belast was met de spelling van het

Sranantongo had hij zitting met onder anderen Andre Kramp,

Hugo Overman en Hein Eersel.

Sranantongo cursus

Een van de mythes was dat Sranantongo geen taal was,

omdat het geen grammatica had. In samenwerking met Gerard Alberga

van drukkerij Alberga, een goede vriend van Van der Hilst, werd er

in 1987 een Sranantongo cursus op de STVS

verzorgd. “Eddy liet in zijn uitzendingen zien dat er wel degelijk

regels ten grondslag lagen aan goed gebruik van

Sranantongo. Zo had hij voor het woord agenda het woord

memre buku bedacht. In die periode kende men alleen de

Memre Buku Kazerne.”

Grot vervolgt: “Hij pleitte ervoor om gebruikelijke theorieen

achterwege te laten die dachten in termen van onderwerp en gezegde.

Hij toonde aan dat het Sranantongo veel gebruik maakt van

seriele werkwoorden. De theorie van Chomsky werd dankbaar

gebruikt.”

Het grote voorwerk van de Sranantongo heeft Julius

Koenders ‘Papa Koenders’ met zijn tien jaar lange publicatie van

‘Foetoe-boi’-verzet (1946-1956), met als gevolg de ‘Wi Eygi

Sani’-beweging door Eddy Bruma, Overman, Voorhoeve en anderen.

“Maar op een gegeven moment was er stilte, die Eddy weer oppakte”,

weet Grot.

Sranan Akademiya

In 1986 nam Van der Hilst de stok bij Sranan Akademiya over van

Overman. Verschillende commissies werden ingesteld (vergelijkbaar

met de huidige samenstelling van culturele werkgroepen bij Naks).

Echter, toen hij het voorzitterschap overnam, begon ook de

Binnenlandse Oorlog in Suriname en trok veel kader weg, waardoor

vele werkgroepen werden ontbonden.

Een groep die wel doorliep was die zich bezighield met de

ontwikkeling van een Sranantongo-woordenboek. Elke

maandagavond kwamen de leden bij elkaar thuis bij Robert

Wijdenbosch. Doordeweeks kon worden gewerkt in het Rekencentrum van

de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Maar ook deze groep had

last van het wegtrekken van kader. Uiteindelijk bleef Van der Hilst

alleen achter.

Grot: “Nu Eddy er niet meer is, komt het werk nu over op de

huidige generatie. Ik denk hierbij aan Naks, Tata Julius Koenders

Instituut, Kwasi Koorndijk Consultancy.” Daarnaast is hij blij met

de beweging van de Facebookgroep ‘Kruderi nanga Kruktu’,

waarbij liefhebbers als Hermine Haman en Stuart Rahan er alles aan

doen om de taal veelvuldig te gebruiken.

De Sranantongo-icoon heeft ook aan de wieg gestaan bij de tot de

totstandkoming van de Naks-iconenkalender in 2017, waarbij niet

alleen de Surinaamse helden in de schijnwerpers worden geplaatst,

maar ook het Sranantongo. Grot, die ook deel uitmaakt van

Naks, geeft aan dat samen met Van der Hilst jaren is gewerkt om

taalcursussen bij de organisatie te ontwikkelen. “Naks wil in

navolging hiervan een vertaalbureau opzetten. Dit is een

voorzetting van het werk van Eddy”, zegt Grot.







