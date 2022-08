The content originally appeared on: Diario

“For You will not leave my soul in Sheol,

Nor will You allow Your Holy One to see corruption”

Conforme cu boluntad di Dios y gradecido na loke el a haci y nifica pa nos,

nos ta participa fayecimento cristianamente di

Sra. Vda. Ilse Marie Henriquez- Samson

Mihor conoci como “ Ilse ”

*21 -September-1949 – † 24 -Augustus-2022

Acto di entiero lo wordo anuncia despues.