“Love one another. As I have loved you,

so you must love one another.”

John 13, 34

“Stima otro, mescos cu Ami a stima boso,

pa boso tambe stima otro.”

Huan 13, 34

A fayece inesperadamente pero conforme cu boluntad di Dios,

nos querida esposa, mama, wela, suegra, ruman, tanta y amiga:

Sra Myrna Nicolaas-van Hetten

Mihor conoci como:

“Juffrouw van Hetten y Juffrouw Nicolaas”

Esposa di Diacono Rev. Michael Nicolaas

*3 December 1942 – †17 September 2023

Ta invita tur famia, bisiña, amigo- y conocirnan na e acto di despedida liturgico

cual lo tuma lugar Diaranson 27 di September 2023.

Nos defunto stima lo ta reposa for di 1’or pa 4’or di atardi

na Misa Birgen di Fatima na Dakota.

Cremacion lo tuma lugar den seno familiar.

Oportunidad pa condolencia lo tuma lugar

Diamars 26 di September 2023 for di 7’or pa 9’or di anochi

na Ad Patres Funeral Home & Crematorium.

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium ta manda nos mas profundo condolencia na famia di e fayecida.