You were the beautiful melody in the rhythm of my life.

The music of your life lives on.

Cu dolor na nos curason, nos ta participa fayecimento di:

Sra. Esline E. Hilgers-Oduber

*20-09-1952 – †06-06-2023

Acto di entiero lo wordo anuncia despues