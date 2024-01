The content originally appeared on: Diario

“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada

Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.

E ta hibami na awa trankil,

Pa mi bolbe haña forsa”.

Salmo: 23

Nos ta anuncia fayecimento di:

Sra. Elise Cynthia Peterson-Lake

“Cynthi”

*02-01-1928 †20-01-2024

Oportunidad pa condolencia lo tuma lugar

dialuna 22 di Januari 2024 for di 7.00 or pa 9.00 or di anochi na Pray Funeral Home.

Acto di entiero lo tuma lugar diamars 23 di Januari di for di 9.00 or te 11.00 or di mainta na Pray Funeral Home.

Despues lo sali pa Santana Catolico na Savaneta

pa hiba nos querida defunto na su ultimo lugar di sosiego.