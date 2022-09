Sra. Edna G. Loefstok

The content originally appeared on: Diario

Si bendishon y bondad ta compaña

mi tur dia di mi bida,

lo mi biba den cas di Señor henter mi bida.Salmo 23Cu hopi tristesa y hopi falta den nos curazon

pero conforme cu e boluntad di nos bon Dios,

nos ta anuncia fayecimentodi nos dushi mama, wela, tanta, ruman, amiga y nos gran amor:Sra. Edna G. LoefstokCariñosamiente yama ‘Eta’3 juli 1942 – 2 augustus 2022Na nomber di su yuinan:– Junior y Bea Pourier y famia– Jair Pourier y Rutger Vermeulen– Charles y Danielle Dortalina y famiaSu yuinan sin dolor:– Nancy, Chantal, Lily, Alba y hopi masSu amigo:– Nildo DimieSu rumannan:– Jenny y Sandra Loefstok y famia– Melvin Y Jenny Loefstok y famia– Maria y Elias Kock y famiaSu manera rumannan:– Ingrid Odor Arends– Felicita Cruz– Lula MartijnTur su subrino y subrinanan y nan famia.Su primo y primanan y nan famia.Su bon amiga y amigonan y nan famia.Su bisiñanan, conocirnan y demas famia.E crematie di nos dushi Edna a tuma lugar na Hulanda dia 10 di Augustus 2022.Acto di despedida aki na Aruba lo tuma lugar na misa Fatima di Dakota, dia 16 di september 2022 di 2 or pa 4 or.4 or lo sigui cu un respons pa nos kerida y dushi EdnaNo lo tin condolencia na cas.