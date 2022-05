The content originally appeared on: Diario

No farewell words were spoken, No time to say Good-bye,

You were gone before we knew it. And only God knows why.

~ Unknown~

Cu inmenso dolor na nos curason,

nos ta anuncia fayecimento inespera

di nos tata, welo, pareha, ruman, omo, padrino, primo y amigo:

Sr. Paul Randall Croes

Mihor conoci como ‘Dadou’

Ex-propietario di Texas Furniture Store NV

24 juli 1954 – 25 mei 2022

Mayornan:

†J. Max Croes y †Marie-Thérèse Croes-Duplessy

Su yuinan:

Joanne Croes

Marie-Thérèse Croes

Elizabeth Croes y Jonathan Henriquez

Su pareha:

Irene Peterson

Su nieta y nietonan:

Eli Tromp

Vinn Tromp

Veah Henriquez

Su rumannan:

†Guisela Croes

Karine Croes

Arielle Croes

Max Croes Jr.

Jocelyne Croes y Lex de Jong

Su primonan manera ruman:

Anouk Duplessy y Pieter Selen

Thierry Duplessy y famia

Mama di su yiunan:

Sarah Oduber

Su sobrina y sobrinonan:

Garrett Raven y Frank Jan (Hulanda)

Giliène ‘Gigi’ Raven y yiu

Garvey Raven, Amarelys y famia

Paul Schouten y Ellen

Philippe Schouten, Ambar y yiunan

Shawn Croes, Ana y yiu (Hulanda)

Solange y Ahmed Sankoh (Hulanda)

Sagine Sabrina Croes y yiunan (Hulanda)

Estelle- Thérèse ‘Tess’ Heronimo

Chloé-Louise ‘Loulou’ Heronimo

Tata di su nietonan:

Omar Tromp

Su ihanan:

†Jean Armand Joel Duplessy

Giliène “Gigi” Raven

Naomi Willems

Su primo y primanan:

Croes, Lopez, Vos y esnan den exterior

Su suegra:

Filotea Peterson-Ruiz

Demas famia y amistadnan:

Croes, Peterson, Ruiz, Diaz, Semeleer, Goeloe, Oduber, Croes y Maynard, Doherty, Bezems, Nemecheck, Dijkhoff.

Adolfo Croeze y famia, Ader Arenas y famia, Bibi Arends y famia.

Cunucu Guys, Organisacion Los Laga Bai, Broedernan di Lodge El Sol Naciente y e famia Masonico na Aruba,

Coleganan di Cas di Max, Ex-coleganan di Texas Furniture Store NV

y tambe tur su otro bon amiga y amigonan aki na Aruba y den exterior.

Nos ta pidi nos disculpa si den nos tristeza nos por a lubida algun familiar,

amistad, conocir di nos difunto stima.

Na luga di flor of krans lo tin un box disponibel unda por haci donacion

pa un bon causa pa sigui cumpli cu Dadou su spirito servicial.

E acto di despedida lo tuma luga diaranson 1 di Juni 2022.

Di 12’or di merdia pa 4’or di atardi na Royal Funeral Home na Cumana.

Cremashon lo tuma luga den seno familiar.

Ta lamenta cu despues di entiero no ta ricibi bishita di condolencia na cas.