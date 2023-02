The content originally appeared on: News Americas Now

Cu inmenso dolor na nos corazon,

pero conforme cu Dios su boluntad,

nos ta anuncia fayecimento di

nos tata, welo, ruman, omo y bisawelo:

Sr. Nicolaas Johannes van der Linde.

Miho conoci como “Jani”

06 -12-1930 – †09-02-2023.

There is time for everything and a season for every activity under the heavens.

A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, time to heal,

time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh,

a time to mourn and a time to dance.

Na nomber di su:

Sra. Esposa stima:

†Maria Nelly Patiño – van der Linde †06-01-2023

Yiunan:

Maria Eugenia van der Linde Quiroz y esposo Eduardo José Quiroz.

Anthony Jonathan van der Linde.

Nietonan stima:

Carlos Quiroz van der Linde.

David Quiroz van der Linde y esposa

Paula Quiroz van der Linde.

Marlin van der Linde y pareha Christopher Vrolijk

Jessica van der Linde

Janine van der Linde

Bisnietonan stima:

Shurline

Sterling

Hinata

Rumannan:

†Clara (Ita) Paula van der Linde y famia

†Isaac Crismo van der Linde y famia

†Placido (Shondo) van der Linde y famia

†Damaso van der Linde y famia

†Barbara van der Linde y famia

†Maria van der Linde y famia

Tur su sobrino y sobrinanan, iha y demas famia cu e tabata tin un gran cariño,

su bisiñanan, tambe su ex coleganan di Lago y di Taxi.

Famianan:

van der Linde, Kock, Bislick, Thijsen, Wong, Croes, Koers

Nos disculpa si den nos momento di tristeza nos por a lubida un famia of conoci.

Acto di entierro:

17 di februari 2023 na Olive Tree Funeral Home Bernhardstraat 134-136

San Nicolaas di 2or pa 4or di atardi,

Despues di ceremonia lo Sali pa Santana Sabana Basora.

Despues di entierro nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.

