The content originally appeared on: Diario

Those we love…don’t go away.

They walk beside us every day.

Unseen, unheard, but always near,

still loved, still missed and forever dear.

Cu dolor na nos curason,

nos ta participa fayecimento di nos ser stima:

Sr. Louis R.F. Pâris II

Cariñosamente yama “Chito”

*28-11-1941 – †20-07-2022

Acto di despedida lo wordo anuncia despues