Spuipoorten Afobakadan wijder open

05/05/2022 10:03

-

Samuel Wens

Deze week zijn twee spuikleppen van de Afobakadam groter opengezet.



AFOBAKA –

“De informatie in het spraakbericht is juist, maar het bericht komt niet van de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS)”, reageert directeur Eddy Frankel tegenover de Ware Tijd op het spraakbericht dat al enkele dagen rondgaat in district Brokopondo. Daarin vertelt een man dat SPCS van plan is om twee spuipoorten van de Afobakastuwdam wijder open te zetten: tien voet in plaats van zes voet.

“Onze normale communicatiekanalen zijn het Nationaal

Coordinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het

commissariaat van Brokopondo”, benadrukt de SPCS-directeur. Hij

vertelt dat een spuipoort dinsdag op tien voet werd gebracht en dat

woensdag, na inspectie van de waterhoogte, de tweede poort ook werd

opengezet tot tien voet. De drie andere spuipoorten blijven op zes

voet.

Frankel zegt dat SPCS geen ander keus heeft dan de twee

spuipoorten wijder open te zetten, omdat er heel veel water uit de

Boven-Surinamerivier het stuwmeer is ingestroomd. “Rondom Pokigron

is er erg veel water. Dat water moet worden afgevoerd. De

verwachting is dat het water in de dorpen beneden de dam niet hoger

komt te staan dan voorheen”, belooft de SPCS-topman.

Op de vraag of het niet frusterend is dat derden berichten de

wereld insturen, antwoordt hij dat zijn bedrijf dat niet in de hand

heeft. “In deze tijd van sociale media doen mensen soms maar wat.

Wij moeten in elk geval onjuiste berichten via onze eigen kanalen

rechttrekken.” Ondanks kritieken en beschuldigingen over

mismanagement en menselijk falen bij SPCS zegt Frankel dat er

binnen zijn bedrijf bekwaam is gehandeld. “Wij kunnen de

handelingen met bewijzen staven en met informatie die wij in ons

bezit hebben.”







