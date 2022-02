Sportzaken wil structuur brengen in buurtontwikkeling

04/02/2022 08:06 – Stan Herewood

De atletiekbaan, althans wat er van over is, en twee van de voetbalvelden op het Axwijk Sportcentrum aangrenzend aan de Coesewijnestraat. Onderdirecteur John Atida zegt dat er bij het Axwijk Sportcentrum structuur moet komen. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – John Atida, onderdirecteur Sportaccommodaties en Ruimten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, zegt tegen de Ware Tijd dat ernaar wordt gestreefd om nog dit jaar structuur te brengen in het toezicht, beheer en de exploitatie van de sportfaciliteiten in de wijken. Velden en andere voorzieningen die door slecht onderhoud in verval zijn geraakt, zullen weer bruikbaar worden gemaakt. Een voorbeeld daarvan is de recente schoonmaak van het Sportcomplex Desi Samson met de aangrenzende Tropical Speeltuin te Tammenga.

De veiligheid in bepaalde buurten wordt aangepakt. Verlichting en toiletgroepen moeten in orde komen. Om terugval te voorkomen in het onderhoud geeft het ministerie voorrang aan het landelijk instellen van degelijke bestuursstructuren met de nadruk op capaciteitsversterking voor controle en begeleiding. Er worden gesprekken met organisaties in de wijken voorbereid om te komen tot samenwerking waarbij beheer en exploitatie zullen worden besproken, maar ook om het sportbeleid van het ministerie uiteen te zetten. “Ze zullen namelijk medeverantwoordelijkheid moeten dragen voor het decentralisatieproces”, legt Atida uit.

De beheersovereenkomsten met stichtingen en verenigingen zijn opgezegd en worden ge?valueerd en eventueel herzien, onder meer als het gaat om het innen van en de controle op geld en waarvoor het wordt bestemd. “Buurtorganisaties zullen akkoord moeten gaan met het beleid van sport- en bewegingsactiviteiten waar het ministerie prioriteit aan geeft.”

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft de aanpak van de sport in een tienjarenplan uitgewerkt. Daarbij staan centraal decentralisatie en faciliteren van de sport. Atida heeft als leidraad de strategische lijn die president Chandrikapersad Santokhi en de vicepresident willen volgen voor decentralisatie van de sport en om projecten uit te voeren. “Maar we moeten eerst structuur brengen alvorens over te gaan tot andere zaken.”

De directeur heeft daarom de scholen en organisaties in de omgeving van het Willebrod Axwijk Sportcentrum, in de volksmond bekend als Sosis, in kaart gebracht om voor hen een presentatie te verzorgen over de koers van het ministerie en wat van hen wordt verwacht. Ook bij het Axwijk Sportcentrum op de hoek van de Marowijne- en Coesewijnestraat moet er structuur komen.

