Sport Guyanais houdt SVV uit play-off Volleybal Champions League

27/03/2022 14:57

John Zaalman

SVV-aanvalster Shenea Leysner probeert te scoren tegen Sport Guyanais. Leyners viel later uit met een blessure aan de linkerenkel.

Foto: John Zaalman



SAINT-LAURENT DU MARONI –

Sport Guyanais heeft haar eerste overwinning in de Volleybal Champions League op zak. Van de Scholen Volleybalvereniging (SVV) werd zondagmorgen in de Maximin Noel Sporthal in Saint-Laurent du Maroni, Frans-Guyana met 25-15, 23-25, 25-13, 25-9 gewonnen. SVV had al eerder gewonnen en wel van Bazooka.

Claudius Straal geeft toe dat de kansen van zijn ploeg om alsnog

de playoff te kunnen halen zijn uitgespeeld. Naar zijn zeggen is

het komen wegvallen van de basispeelsters Sharelleton Jubitana (in

de eerste set) en Shenea Leysner (derde set) door enkelblessures

SVV duur komen te staan.

“Dat zijn twee goede krachten. De opstellingen en wissels hebben

daardoor zeker ook parten gespeeld”, meent de SVV-coach. “De

concentratie viel ook weg waardoor we tegen een achterstand

speelden.” SVV werd aan de andere kant ook ettelijke malen

benadeeld door de Franse arbiter Anaella Jandia, die ondanks vele

lijn- en netfouten in het voordeel floot van Sport Guyanais.

Het toernooi is een ‘leermoment’ geweest voor SVV. “Nu hebben

mijn speelsters gezien waar we aan moeten werken. Mijn lange

speelsters zijn pas erbij, dus neem ik ze niet kwalijk.” Het team

van Straal en Richardo Soerodikromo bestaat overwegens uit korte

speelsters.

SVV speelt haar laatste wedstrijd in dit verband op 23 april

tegen Cosma. “Die moeten we zien te pakken. Ze spelen op hetzelfde

niveau als Sport Guyanais”, aldus Straal.

De Scholen Volleybalvereniging van Claudius

Straal (met rug naar camera) is door het verlies tegen het Franse

Sport Guyanais uitgeschakeld voor de playoff van de Volleybal

Champions League. Foto: John Zaalman

Overig nieuws

PARAMARIBO – Gideon en Yelyco zijn

door organisatorische omstandigheden deze keer niet afgereisd.

Bazooka was zowel bij de mannen als vrouwen vrij. Gideon had het

moeten opnemen tegen Arc en Ciel, dat door het verschuiven van de

wedstrijden van 20 naar 27 maart door wateroverlast deze keer niet

kon spelen.

Yelyco zou moeten uitkomen tegen Matoury. De organisatie stelde

Verdy Getrouw pas vrijdagavond op de hoogte dat het mannenduel

tussen Yelyco en Cosma niet door zou gaan. “Aan het begin van de

Frans-Guyanese competitie was afgesproken dat wij altijd samen

zouden spelen”, zegt Getrouw.

“Separaat spelen verdubbeld de kosten voor transport. Ik ben

hoofdcoach van beide teams. Eigenlijk is het belangrijkste dat ik

niet vrijdagavond een afzegging kan hebben voor zondag. Spelers

hebben hun werk- en sociaal schema aangepast aan zondag spelen en

moeten zonder duidelijke opgaaf van redenen horen dat zondag niet

door gaat.”

Yelyco bereidt zich trouwens ook met beide teams voor op de

finales. De mannen starten de best-of-five finaleserie woensdag

tegen Yellow Birds, terwijl de vrouwen een 2-1 voorsprong hebben op

Gideon.







