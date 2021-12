Sport en lokale productie gestimuleerd via promo dag

30/12/2021 14:27 – Tascha Aveloo

Randy Kranenburg (r) geeft uitleg over zijn verstelbare touwen. Foto: Tascha Aveloo

PARAMARIBO – Basketballer Randy Kranenburg, CEO van Pro Ambition Sports, heeft samen met zijn zakenpartners bij zijn unit ‘Healthy Community’ te Wakapasi een sport promodag ‘He(i) Tempo’ georganiseerd. Zijn bedrijf focust zich op het helpen van jonge ambitieuze sporters die hun training wat anders en ambitieus willen aanpakken. Zo verkoopt hij speciaal trainingsmateriaal, zoals zware resistance bands, verstelbaar touw, van alles dat mensen gewoon thuis kunnen gebruiken om te trainen. Daarnaast doet zijn bedrijf aan exposure van sporters.

Via zijn socialemediakanalen geeft hij gezondheidsadviezen en probeert hij jongeren te motiveren om anders tegen het leven en succes aan te kijken. “Het zijn allemaal stuk voor stuk mannen die mij hebben geholpen om hier te komen, toen ik zelf nog niet zo goed wist wat ik wilde met mijn verdere carri?re. Zij hebben me gepusht.” Hij noemt specifiek Ambra Creative Studios die hem kosteloos een fotoshoot heeft geboden met zijn producten.

Zijn zakenpartners zijn allemaal aangesloten bij SR Xpress, een digitaal verkoopplatform. “Zij zijn de betere Ali Express”, lacht Kranenburg, terwijl hij ??n van de vertegenwoordigers wenkt om erbij te komen. “Het is een platform dat bestemd is voor startende Surinaamse ondernemers. Het is voor zo iemand niet handig om direct een shop te gaan huren. Zo een platform biedt je dan direct ook de mogelijkheid om digitaal zichtbaar te zijn via een webshop. Daar zullen we in Suriname echt meer bekend mee moeten worden, want dit is de norm internationaal”, stelt Kranenburg.

Donovan Wolf, lid van de organisatie achter SR Xpress, vertelt dat het platform al vijf jaar in ontwikkeling is, maar pas de afgelopen paar maanden echt zichtbaar. “Er wordt nu aan gewerkt om internationaal digitaal betalen via Uni5Pay en Paypal mogelijk te maken. Dit biedt markt groeimogelijkheden voor ondernemers die bij ons zijn aangesloten. Ons groot doel is om het gebruik van e-commerce te stimuleren in Suriname.” De bedoeling is om in latere fase ook Caribische bedrijven te accommoderen en om zichtbaarder te zijn in de Verenigde Staten en de rest van Europa.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina