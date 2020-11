Specialisten hopen op succesvolle afronding onderhandelingen met Survam

De sectie specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) hoopt dat de onderhandelingen met de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) over nieuwe tarieven, naar tevredenheid worden afgesloten. “We vertrouwen erop dat met bemiddeling van de vicepresident (vp) die tevens voorzitter is van de

onderraad een akkoord bereikt wordt”, zegt Ben Hewitt, voorzitter van de specialisten, tegen de Ware Tijd.