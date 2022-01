Speciale behandelkamer sikkelcel pati?nten

20/01/2022 15:03 – Terence Oosterwolde

Sikkelcel pati?nten krijgen hun eigen kamer in het Sint Vincentius Ziekenhuis. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Eind van de maand wordt in het Sint Vincentius Ziekenhuis een speciale behandelkamer voor sikkelcel pati?nten in gebruik genomen. “De kamer moet! Ze is echt geen luxe”, vertelt Andressa Hunsel die het tot haar missie heeft gemaakt om de bewustwording over deze erfelijke bloedziekte te vergroten.

Dokter Nicole Oldenstam, de enige hematoloog in Suriname, kwam met de ‘sikkelcel kamer’ op de proppen naar voorbeeld van de ‘chemo kamer’ die in 2021 door haar is opgezet op de afdeling hematologie, primair ingericht om bloedkankerpati?nten te behandelen. De internist, die aangeeft dat er gemiddeld vijftienhonderd tot tweeduizend mensen met sikkelcelziekte in Suriname zijn, onderstreept de importantie van de behandelkamer voor de doelgroep, die ertoe kan bijdragen dat de kwaliteit van hun leven wordt verbeterd.

Nu is dat niet het geval. “Wanneer een sikkelcel pati?nt een pijncrise krijgt, moet die naar drukke spoedposten en kan het uren duren voordat de juiste behandeling wordt gestart”, schetst Oldenstam de huidige situatie. Met de speciale behandelkamer, die in deze fase een capaciteit heeft van vijf bedden, zal dat tot het verleden behoren. Ook komt daarmee het protocoliseren en centraliseren van de zorg zodat er op ??n plek in het land expertise wordt opgebouwd een stap dichter bij. “Hierdoor worden klachten gelijk herkend en weet de verpleging bij binnenkomst van de pati?nt gelijk wat er moet gebeuren.”

De behandelkamer komt op afdeling 70 van het ziekenhuis. Na toestemming van directeur Manodj Hindori op voorwaarde dat Oldenstam zelf voor de inrichting moest zorgen, werd met een projectplan in Suriname, Nederland en Verenigde Staten ‘geshopt’. “We hebben van verschillende donateurs hulp gehad, vooral diensten”, vertelt Hunsel. Zo werden verf, bedden en televisies geschonken. De zuurstofpompen die op rekening zijn aangeschaft, moeten wel nog worden betaald en er is een computer nodig voor de administratie. Hunsel denkt nog v??r de offici?le opening al aan de vleugels uitslaan. “Ik zou het geweldig vinden als sikkelcel warriors in heel Suriname kunnen worden opgevangen en behandeld.”

