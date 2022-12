Soupçons de réseaux de prostitution de mineurs : la CTM réagit

The content originally appeared on: News Americas Now

À la suite des propos tenus par Eddie Marajo sur le plateau d’ATV faisant état de soupçons de « circuits de prostitution et de corruption de mineurs » concernant des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, la CTM réagit. Une enquête est ouverte.

Sur le plateau de la chaîne de télévision privée viaATV, le journaliste Eddie Marajo a tenu des propos ATV faisant état de l’existence de « circuits de prostitution et de corruption de mineurs » concernant des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et placés au sein d’établissements privés. Les mineurs de l’aide sociale à l’enfance relevant de la CTM puisque c’est légalement le Président du Conseil Exécutif qui en est responsable, la Collectivité Territoriale de Martinique réagit et prend « toutes les mesures afin de procéder à des

contrôles au sein des structures d’accueil et de saisir les services de la justice aux fins, tant d’enquêter sur la véracité ou non de ces propos que d’engager, le cas échéant, les poursuites judiciaires afférentes ».

Les services de l’aide sociale à l’enfance, forts d’un réseau de 300 assistants familiaux et de plus de 150 agents sous la responsabilité de la CTM, sont en charge de la protection des mineurs pris en charge au quotidien. À ce jour, selon la CTM, les données recueillies auprès des chefs d’établissements en charge de ces mineurs font ressortir qu’à leurs connaissances aucun réseau de prostitution ne semble exister au sein de ces structures.

Des contrôles et un plan de travail déployés

Face à la gravité de ces propos relatant des faits pénalement répréhensibles dans le cadre d’une émission de télévision grand-public, le Président du Conseil Exécutif et la Conseillère exécutive en charge des affaires sociales ont transmis un signalement à Madame la procureure de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, selon lequel « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Afin de poursuivre et d’accompagner au mieux le travail des assistants familiaux et des agents, le Président du Conseil Exécutif, Serge Letchimy, a exigé des services de la CTM que des actions de contrôle ainsi qu’un plan de travail sur la prise en charge socio-éducative de ces jeunes soient déployés au sein des quatre Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) ainsi que des deux centres maternels. Ce plan devra en particulier prévoir des actions préventives et évaluatives dans le contrôle de la prise en charge de ces enfants par leurs familles le week-end, avec une attention particulière pour les cas de fugue.