Sospechoso a bira agresivo y e muher a cuminsa yora ora Fiscal a exigi 25 y 22 aña di prison pa a mata homber

The content originally appeared on: Diario

Drama den sala di Corte y guardianan mester a actua di biaha

ORANJESTAD (AAN): E homber Arubiano Jafet Cabrera Baez (.B.) (23) y e muher Dominicano Walkidia Winterdaal (W.W.) (34) a presenta dilanti Hues pa tratamento di e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra nan. Famia di e victima a sinta den tribuna parti ariba. Ta asina cu W.W. a grita yora ora el a tende Fiscal exigi 22 aña di prison p’e. J.B. a bira agresivo ora el a tende Fiscal exigi 25 aña di prison. Miembronan di CEA a actua di biaha y saca nan for di sala di Corte. Despues di basta rato a sigui cu e caso y nan a bolbe trankil den sala di Corte.

ACUSACIONNAN

Nan ta wordo acusa di ta complice di asesinato di e homber difunto Frans Angela (79), ariba e anochi di 17 pa 18 Maart 2022. Fiscal a bisa cu despues cu nan a mata e victima Angela, nan a bay cu e auto y horta placa. E asesinato tabata na un forma cruel caminda a bira cabez di e victima varios biaha. Tambe a primi su garganta cu forza y kibra su nek. Tambe a pasa varios biaha cu auto riba su cabez y curpa cu consecuencia cu e victima a fayece. Subsidiario Fiscal ta acusa nan di complice di mata.

CURPA BENTA BANDA DI SANTANA ZEEWIJK

Hues a mustra cu dia 18 Maart 2021, Polis a bay banda santana di Zeewijk, caminda tabatin un homber drumi banda di caminda y no tabata duna señal di bida. E tabatin marcanan di maltrato y Polis a pidi asistencia di Recherche. Un miembro di Recherche a reconoce e victima cu ta su welo Frans Angela y cu e tin un negoshi na Cura Cabay. Bao di e curpa a haya un renchi di oro cu a confisca.

A PASA AUTO RIBA E VICTIMA

Autopsia ta mustra cu e victima tabata for di tino y auto a pasa riba dje cu a causa su morto. Door cu e auto a pasa poco poco riba e victima cu tabata drumi boca abao, esaki a causa fractura di craneo, fractura di pecho, diferente ripchi kibra, kap grandi na cara, perforacion na curazon, daño na higra y fractura na weso lomba.

Patologo a conclui cu e victima tabata na bida ainda ora cu auto a pasa riba dje. E mesun dia, un guarda di Citco ta notifica cu tin un auto KIA na lock para riba beach na Zeewijk. A resulta cu ta auto di e victima. Dia 27 Maart 2022 a haya e yabi di e auto scondi 50 meter patras Cura Cabay Store bao un baranca grandi. E sospechoso J.B. a mustra Polis unda el a sconde e yabi. Ta sospecha cu Jafet lo a lanta 2500 florin cu e carchi di banco di Angela.

RECONOCE SOSPECHOSONAN

Via video di seguridad, miembronan di Recherche a mira J.B. y W.W. a bay cu Angela. E sospechoso W.W. tabatin un renchi di orea mesun cos cu loke a haya bao di e victima. Riba un otro video di seguridad a mira riba 18 Maart marduga cu J.B. y W.W. tabata cana bin for di beach na Zeewijk. J.B. lo tabatin un baston ta cana cun’e. Relaciona cu tur esaki, Recherche a haci investigacion na e cas na Cura Cabay Zuid unda e pareha ta biba. A haya e renchi cu ta mesun cos cu esun cu a haya bou di e victima. W.W. a declara cu esey ta su renchi. Polis a papia cu testigonan, kendenan a bisa cu e victima Angela riba 17 Maart tabata na Cura Cabay Store y a habri su cartera y tur hende a mira cu e tin hopi biyetenan di 100 florin.

SOSPECHOSO A MUSTRA CON A KIBRA VICTIMA SU NEK

Hues a bisa cu J.B. na Polis a admiti cu e hunto cu W.W. a mata Angela. Hues a bisa J.B. pa conta kico a sosode. J.B., den un forma di caya, papiando palabranan malo y zwaai su mannan a bisa cu el a haya lift cu Angela y nan a bay hanchi na San Nicolas pa un trip promer cu Angela a bay baha nan na cas. Segun J.B., Angela tabata kier p’e pa bay busca muher di hanchi mientras cu e ta keda cu W.W., kende tabata na estado. J.B. a bisa Hues cu e no a gusta e asunto y a reclama Angela, kende tabata bacila W.W. cu ta e chick di J.B.

Tabatin un discusion y J.B. y W.W. a bisa pa baha nan na altura di santana Zeewijk. Segun J.B., durante coremento pa bay Zeewijk, na dado momento Angela a cuminsa mishi W.W. y W.W. a dal’e. J.B. a bisa Hues cu diripiente Angela a dal’e un mokete den cara. A surgi un discusion caminda J.B. a mira Angela pasa man pa un cuchio. Segun J.B., door cu el a wordo tira den pasado door di pelea di gang y a haya bati door di gang, el a perde cabez y a actua.

El a bisa Hues cu el a bay den panico y a gara Angela na su garganta y bir’e un banda y despues bira e garganta e otro banda. W.W. a spanta y J.B. a bis’e pa bay pafor di e auto. J.B., hopi emociona, a bisa Hues cu el a wordo tira cu revolver 38 y ainda e bala ta pega den su zij. E ta cana cu un baston pasobra su pia drechi ta manera lam.

PASA AUTO RIBA VICTIMA

Segun J.B. el a keda den panico. El a sali for di auto y a bay choca Angela. El a mustra Hues con el a choca Angela te cu el a mira Angela a muri. Segun J.B., el a pidi W.W. yud’e saca Angela for di e auto. A lastr’e hib’e na e santana. Segun J.B. su so a hiba Angela na e santana. El a subi den e auto y W.W. a puntra kico e ta bay haci. El a bisa Hues cu e ora, el a pasa e auto riba Angela. El a bisa Hues cu e momento ey, tur e cosnan cu el a pasa aden, tira, bati pa gang tabata pasa den su cabez. E no tabata pensa bon. Hues a bisa cu na Polis, J.B. a declara cu el a pasa auto riba Angela pa ta sigur cu e ta morto. J.B. a bisa cu ta berdad. El a bisa cu despues el a bay cu e auto Arashi y a plunder e auto. El a bisa cu den cartera no tabatin placa. Despues el a hiba e auto na e beach na Zeewijk.

SOSPECHOSO DAMA NA YORAMENTO

E muher W.W. a bisa Hues cu door di J.B. el a conoce Angela. El a bisa cu e y J.B. ta uza marihuana y XTC. Tur dia nan ta bay chill na Cura Cabay Store. E dia ey el a pidi Angela un lift. El a pidi Angela pa hib’e na su mama su cas na Mabon pa e coy su resto di paña pa e bay biba serca J.B. Segun W.W., ora nan a haya un lift, Angela a bisa pa bay dal bocht na San Nicolas. W.W. a bisa Hues cu den hanchi na San Nicolas, Angela tabata busca un manera di tin relacion cun’e.

Na dado momento a bis’e pa bay. Na altura di Zeewijk, Angela a pone man riba pia di W.W. y J.B. a reclama. A para auto y Angela a dal J.B. mokete den cara. Segun W.W., ora el a mira Angela a pasa man pa un cuchiu. El a mira J.B. drei e cabez di Angela, el a spanta y sali for di e auto. Despues di mas o menos 7 minuut, J.B. a bin cu e auto. Na yoramento W.W. a bisa Hues cu ora el a tene man di Angela cu tabata cabez abao y pianan nah alto, el a ripara cu el a muri. El a reclama J.B. kico el a haci. E ora ey J.B. a bis’e cu el a perde cabez. W.W. a bisa Hues cu el a perde su baby den KIA. El a bisa Hues cu el a bisa J.B. pa pone e curpa sin bida di Angela banda di santana.

TA MENOS RESPONSABEL

W.W. a bisa cu e tabata uza droga, marihuana, XTC y cocaina. E tin yiunan pero no tabata cria nan. El a bisa cu e no tabata haci prostitucion pa haya placa, manera hopi ta kere. Reclassering ta haya W.W. emocional incapacita. E chens ta grandi cu e lo haci algo asina atrobe, si e no haya tratamento di psicologo. Psicologo ta mustra den su raport cu W.W. ta impulsivo y ta ripara mucho laat kico ta bon of malo. Door di limitacionnan, e no por mira consecuencianan di su hechonan. E ta haya W.W. ta menos responsabel pa loke e ta haci. Psychiater ta haya cu W.W. ta menos responsabel pa loke e ta haci. El a conseha pa W.W. cay bou guia di Reclassering.

J.B. tin un carchi di castigo. El a bisa cu e ta uza marihuana pa trankilisa su mes. Psychiater ta haya cu J.B. ta anti social. E ta haci cos sin pensa. E por reacciona hopi agresivo y no tin sentimento pa otronan. E ta pensa cu otronan ta jaloers riba dje. E ta haya cu e chens ta mediano te halto cu J.B. por ripiti loke el a haci. Psychiater ta recomenda pa J.B. ta bao guia di Reclassering. Psicologo ta haya cu J.B. ta anti social. E ta haya cu J.B. su uso di marihuana ta haci situacionnan mas dificil. E psicologo ta haya J.B. ta menos responsabel pa loke el a haci.

DEMANDA DAÑO

Famia di e victima, a haci demanda di daño di 10.455 mil florin cu ta relaciona cu e entiero di Angela. Dos miembro di famia, a baha for di tribuna ariba y cu miembro di CEA na banda a haci demanda. Nan no ta sinti nan mes sigur pa ta para den cercania di e sospechoso J.B.





FISCAL NO KERE SOSPECHOSONAN

Fiscal a bisa Hues cu J.B. y W.W. den Corte ta bin un declaracion completamente diferente di loke nan a declara na Polis. Fiscal a bisa cu e ta sigui e declaracionnan haci na Polis y no ta kere loke J.B. y W.W. a bisa den Corte. Na opinion di Fiscal, e pareha tin mas o menos 6 luna sera den KIA y nan a pensa tur loke nan lo declara dilanti Hues.

COMPLICE DI ASESINATO

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya J.B. y W.W. complice di asesinato. El a mustra riba sentencia di Corte Supremo cu ta mustra riba complice y ta haya cu tabatin un cooperacion mutuo entre J.B. y W.W. pa mata Angela. Na opinion di Fiscal, W.W. tabata sinta dilanti banda di Angela mientras cu J.B. tabata sinta patras den auto. W.W. a bisa cu ora el mira J.B. bira e garganta di Angela, el a sali for di e auto.

Fiscal ta haya cu W.W. voluntariamente a subi e auto atrobe despues cu J.B. a mata Angela. Ta ariba W.W. su indicacion, a bay hiba Angela na altura di santana di Zeewijk. Despues di a saca Angela for di e auto, W.W. a coy e cellular di Angela y benta afor. Pa ta sigur cu Angela ta morto, J.B. a pasa auto riba Angela. Despues, W.W. y J.B. hunto a bay cu e auto y a haci e auto limpi di muestranan. Despues nan a bay bek San Nicolas, huma marihuana, para e auto riba e beach na Zeewijk y na slot. Fiscal ta haya cu esaki ta demostra cooperacion mutuo.

CASTIGO

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu e raportnan di psychiater y psicologo cu ta mustra cu ambos ta menos responsabel pa nan actonan. Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal a splica cu el a purba desconta di e suma 10.455 florin e pagonan di SVB y APFA y ta resta 5325,63 florin. El a pidi Hues pa aproba esaki pa e pareha paga.

Fiscal a bisa Hues cu J.B. y W.W. a asesina Frans Angela 79 aña na un forma hororoso. A drei e garganta y kibra nek, a pasa auto riba cabez y curpa di e victima. Fiscal a bisa cu segun patologo, Angela a sufri masha hopi pasobra posiblemente ainda e tabata na bida ora a pasa auto riba dje y e no por a haci nada pa defende su mes. E caso aki a shock henter comunidad y famia. El a mustra riba e miembro di Recherche cu a yega eynan y mira su welo morto. Fiscal a tuma na malo con na un forma hororoso y a mata e victima. El a mustra con J.B. a splica den detayes con el a drei garganta y kibra nek y despues pasa auto.

Fiscal a exigi pa J.B. 25 aña di prison y pa W.W. 22 aña di prison.

DRAMA DEN CORTE

Manera Fiscal a exigi castigo, por a scucha W.W. a bira hopi emocional y a cuminsa yora y grita. Hues a bisa cu mihor pospone e caso un rato pa asina saca W.W. un rato. El a wordo saca for di sala pa e por trankilisa. J.B. a bira masha rabia y a wordo escolta pafor di sala. Cuater guarda a bay cun’e for di sala di Corte. Su wowonan a bira masha grandi y por a mira claramente cu e tabata mira Fiscal cu hopi rabia. E tabata grita cu Fiscal su cabez no ta bon. E tabata grita cu 25 aña ta caba cu su bida.

Despues di a scucha defensa di abogadonan mr. Zara di W.W. y mr. Canwood di J.B., J.B. y W.W. a pidi disculpa pa loke nan a haci. Hues a sera tratamento di e caso y a bisa 18 November 2022 lo tin sentencia.