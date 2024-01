Sorteo di Kavel a tuma lugar sin menciona nomber di ganadornan

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta a tuma lugar e sorteo pa e Kavelnan di Carnaval, y esaki a tuma lugar na Oficina di DIP y e biaha aki un cambio drastico a wordo introduci.

E mainta aki a saca 3 lista di Kavel (Playa, San Nicolas, y Noord) pa bendemento publico, y 1 lista di Kavel pa mira Carnaval na Playa.

Esnan na cabes di DIP a dicidi pa aplica y cumpli cu e ley di privacidad di Union Europeo, y pesey a dicidi cu lo no menciona nomber, ni adres, ni number di cedula ni nada di e ganadornan.

Unico persona cu tabata sa di esaki ta Notario Helmeyer kende tabata presente pa e sorteo di Kavel aki na oficina di DIP. E no a menciona ningun nomber di hende.

Notario ta esun cu a marca mesora ta cual nomber a ricibi e number di Kavel, y ta poni cu entrante otro siman despues di a haya e rapport di Notario, e personal di DIP lo bay keda yama tur hende uno-pa-uno via telefon pa avisa nan ki dia nan tin di presenta pa paga y obtene nan Kavel.

Si acaso ora esnan di DIP yama, e ganador no contesta telefon, e instancia aki lo bay keda purba pa 3 dia largo di yama te ora cu haya e persona na linea pa notifike cu el a gana y tin di presenta na oficina.

(Den pasado, tur hende mester a djis mira e lista den DIARIO pa haya sa kende a gana, y ta prepara mesora pa acudi riba e fecha cu tin di bay busca Kavel).

Tin algun persona cu a comenta, pakico awendia cu e epoca moderno aki, no ta notifica e ganadornan via email? DIP como instancia di Gobierno a lubida caba con hasa durante comienso di Pandemia y cu a introduci sistema di FASE, con hopi hende tabata djis neglisha di contesta yamada di un “Unknown Number” riba nan celular, y pesey nan a keda sin haya FASE. Tin chens cu pesey tambe (awendia hopi hende no gusta contesta yamada di telefon), lo bay tin hopi hende cu kizas lo perde nan Kavel, y e ora nan ta obliga di tuma hendenan for di e lista di reserva.