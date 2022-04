Sonic verwacht mooi muzikaal jubileumjaar

21/04/2022 21:31

Steven Seedo

Rayen Kalpoe (l) en Stephanie Rasmali-Nunes hebben samengewerkt aan de ‘Hindi Soca Medley’ van Sonic.

Foto: Sonic



PARAMARIBO –

“Het wordt een mooi muzikaal jubileumjaar met heel veel mooie samenwerkingen qua muziekproducties met als hoogtepunt de viering van ons vijfjarig bestaan”, vertelt manager en bandleider Ornyl Malone van allround muziekformatie Sonic. “We zijn al bezig te werken aan de opnames voor een jubileum album. Het streven is om het in juli te lanceren.”

De kracht van de band is volgens Malone dat ze van alle markten

thuis is. “Echt allround en dat ziet en hoort men ook terug in onze

medleys die we met de intussen bekende ‘Sonic swing’ brengen.” De

formatie heeft sinds haar oprichting op 1 augustus 2017 twintig

videoclips, waaronder medleys uitgebracht. De meeste kwamen in de

voorgaande twee jaar tijdens Covid-19. De ‘Bigi Prisiri Kaseko

Medley’ van 2020 was de bekendste.

De manager zegt dat Sonic een redelijk groot aantal fans heeft,

dat met de dag groeit. Dat is volgens hem te merken aan de vele

positieve reacties, vriendschapsverzoeken en volgers op de

socialemediakanalen van de formatie. De keus voor ‘Sonic’ als

bandnaam was weloverwogen. “Het gaat om de klank of het geluid die

elk lid bijzonder heeft en voortbrengt. Dat smelten we samen tot de

intussen bekende en unieke ‘Sonic’-sound.”

De muziekformatie valt nu onder de Stichting Sonic 597. Het

voornaamste doel is het ontwikkelen en stimuleren van talent, het

bieden van een multifunctioneel platform en het aangaan van

nationale- en internationale samenwerkingen.

Hindi Soca Medley

Op 2 april lanceerde Sonic haar ‘Hindi Soca Medley’ gezongen

door Stephanie Rasmali-Nunes en Rayen Kalpoe. Hij is vooral bekend

van de ‘Baithak Gana Warriors’ en is populair in de regio en de

Verenigde Staten (VS). Tijdens Phagwa treedt hij vaker op in de VS

en op Trinidad en Tobago en Jamaica.

De ‘Hindi Soca Medley’ is onderdeel van de ‘Sranan Moksi

Patu’-muziekreeks van de band. “Van de fans van Sonic en Kalpoe en

van het Hindostaanse publiek hebben we veel positieve reacties

gehad. De samenwerking met hem heeft ons op heel bijzonder

creatieve wijze meer inzage en informatie gegeven over de

Hindostaanse cultuur en muziek.”

