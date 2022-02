Sombra bereikt en presenteert ’83, aiti tinti na dri’

14/02/2022 10:11

-

Tascha Aveloo

Sombra zittend (l) met naast hem (r) dichteres Celestine Raalte. De twee poseren met het gezelschap aanwezig tijdens de presentatie van het nieuwe boek van Sombra.

Foto: Tascha Aveloo



PARAMARIBO –

In een bescheiden gezelschap presenteerde de Henri Frans de Ziel stichting de nieuwste pennenvrucht van Sombra, gefinancierd uit haar Trefossa Schrijvers Fonds. De lange slanke Coroniaan die bekend staat om zijn zeer expressieve en gepassioneerde manier van presentatie bereikte afgelopen zondag de leeftijd van 83 jaar.

In het Dobru-huis aan de Julianastraat, werd de achtste

gedichtenbundel getiteld ’83, aiti tinti na dri’, met

allemaal nieuwe gedichten gepresenteerd. De dichter schrijft

meestal in het Sranan en soms in het Nederlands. “Ik heb boeken van

hem verkocht, mijn broeder Dobru. Ik heb veel van hem geleerd

en hij was een man die je nooit in de steek liet. Een goede

vriend. Het is dus echt mooi dat we het hier in deze mooie woning

van hem mogen doen”, lacht Sombra breed.

De in Coronie geboren Stanley Slijngaard raakte op 14-jarige

leeftijd geinspireerd om zelf ook te gaan dichten na een bezoek van

de Nederlands-Antilliaanse dichter en acteur Otto

Sterman. “Voor mij zijn deze gedichten net een boodschap.

Daarom zal je zien staan bij sommige gedichten ‘Boskopu gi…’ Als

ik het eenmaal zo een gedicht heb geschreven, is het niet meer van

mij en laat ik het los.”

In 2010 werd Sombra benoemd tot Officier in de Ere-Orde van de

Gele Ster. Zijn gebruik van soms oude haast vergeten Srananwoorden

maken zijn werken tot een ware literaire schat.







