“Solo ta e enemigo di e ser humano y mester cuida nos muchanan di solo y laga nan bebe hopi awa”

Lilly Prince di Wilhelmina Kanker Fonds:

ORANJESTAD (AAN) – E presidente di Wilhelmina Kanker Fonds, Lilly Prince, den un entrevista cu DIARIO, e elabora tocante e efectonan cu solo ta trece cune pa e salud di cuero, unda e ta acentua cu mester cuida hopi di solo.

El a menciona cu hopi hende ta paga pa bin Aruba pa disfruta di solo, pero nos hendenan tin cu cuida masha hopi mes di solo, pasobra “solo ta e enemigo di e ser humano”.

“Muy en particular nos tin cu pensa riba nos muchanan y nos hendenan grandi, pasobra esnan cu ta den e parti meymey, no sa kico ta kico. Pero si nos bay bek y wak con antes aki na Aruba, ami a conoce e temporada ey, tur hende tabata tapa di e solo. Tur hende cu tabata bin di e distritonan di afo, e señoranan tabata tapa nan cabes cu un paña special, semper e blusanan tabata manga largo. Y esey tabata pasa hopi cu e cabayeronan cu tabata traha den cunuco, cu semper tabata tin nan sombre di hipi hapa y bisti na kaki, pasobra nan tabata tin miedo di e solo. Awendia, esaki a wordo hopi comercializa, y awo nos tin cu propagand’e. Nos no ta bay bisa ki producto bo tin cu uza, pero si nos ta bisa bo ‘cuida di e solo’ muy en particular di 10 or pa 4 or of 5 or di atardi.

Pasobra den e oranan ey e solo ta den su punto mas halto cu tin, y e daño cu ta haci ora bo ta jong bo no ta mire, mas grandi bo bira, e ora ey bo ta mira kico ta e consecuencianan di e solo”, Lili Prins a señala. Aworaki e muchanan ta hunga riba veld y no tin e protector solar.

“Ta berdad cu aworaki e ta esun mas comercializa, pero ta bon pa e muchanan biste un paña color cla, blanco muy en particular”, Prince a indica.

El a agrega cu hopi mucha homber ta uza pechi, y mucha muher tambe. Tin cu ta bay campamento, pero no tur mayor por afford pa paga esaki y nan yiunan tin cu keda cas. E ora ey percura pa nan tin hopi awa, cu ta lo miho y locual ta recomenda mas pa e hobennan aki bebe, pasobra e no ta bay haci nan malo, sino al contrario. Nan ta hidrata y nan ta keda pa largo tempo, bon di salud.