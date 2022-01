Sociale uitkeringen per 1 maart omhoog

27/01/2022 13:03

Foto: dWT

PARAMARIBO – De sociale uitkeringen worden per 1 maart verhoogd om sociaal zwakkeren te beschermen ‘tegen verdere neergang’. Zo is woensdag binnen de regeringsraad besloten. De algemene oudedagsvoorziening (aov) gaat van SRD 1000 naar 1250. De ondersteuning voor mensen met een beperking van SRD 750 naar 1750 en voor financieel zwakke huishoudens van SRD 1000 naar 1250. Deze maatregel geldt als onderdeel van het Herstelplan.

“Deze verhogingen zijn meer dan de inflatie”, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Tijdens een raadsvergadering is ook bijstelling van het sociaal vangnet aan de orde gekomen, waarna een beleidsnota is aangenomen. Volgens Marten Schalkwijk was het sociaal vangnet nog niet helemaal uitgewerkt voor dit jaar. “De beleidsnota is voorbereid door inhoudelijke discussies in het Sociaal Tripartiet Overleg. Na evaluatie zijn we gekomen tot een bijstelling van het sociaal vangnet”, aldus Schalkwijk.

Om ervoor te zorgen dat de financi?le ondersteuning bij alle hulpbehoevenden aankomt, wordt gewerkt aan een wet Basisrekening, zodat elke volwassen Surinamer over een bankrekening kan beschikken. Dit zal de distributie van de verschillende uitkeringen vergemakkelijken. Hierdoor zal bijvoorbeeld de kinderbijslag maandelijks gestort kunnen worden. Nu vindt uitbetaling daarvan per kwartaal plaats.

