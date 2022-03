SOC houdt write the wall gendersessie

13/03/2022 10:39

-

Ricky Wirjosentono

Participanten aan the write the wall sessie.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

De gendercommissie van het Surinaams Olympisch Comite (SOC) wil samen met haar lidbonden een actieplan samenstellen. Middels een write the wall sessie is er zaterdag gebrainstormd hoe dat actieplan eruit moet gaan zien. Kirtie Algoe, voorzitter van de commissie gender en sport, merkt de verschillende invalshoeken bij mannen en vrouwen. “Je merkt het aan de reacties van de participanten. Verschillende generaties, verschillende takken van sport. Maar ook achtergronden, de ene is atleet de ander is moeder,” stelt Algoe. Het beeld is heel apart.

Ze is aangenaam verrast over de opkomst. Ze verwachtte intitieel

zeven participanten, maar het dubbele heeft meegedaan van diverse

sportbonden. “Write the wall heeft als opzet dat elke

groep feedback geeft aan de ander naar aanleiding van het onderwerp

dat op de muur (flap) staat. Er waren drie groepen en die hebben

zonder meer belangrijke punten aangehaald,” meld Algoe

verder.

Er waren gezonde discussies tussen de sportbonden over de

onderwerpen mindshift, sportpromotie, safeguarding, de atleten,

bewustwording, educatie en de rol van vrouwen binnen alle lagen van

de sport. Deze sessies laat de mensen ook nadenken over

oplossingen.

Algoe: “Wij hebben in het verleden al de discussiepunten

aangehaald. Maar je merkt nog steeds een honger naar meer

informatie. Wij moeten nadenken als organisatie hoe wij moeten

omgaan met onze resources. Het komt steeds terug en moeten wij nu

gaan nadenken over onze strategie. Je merkt dat de voorgaande

activiteiten over gender en sport impact hebben gehad.”







