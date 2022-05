SNL pakt eerste zege

07/05/2022 10:46

-

Ricky Wirjosentono

Een spelmoment voor het doel van SNL. Bintang Lahir kregen veel scoringkansen, maar die werden niet benut.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Doelpunten van Hermanio Pinas en Sylinge King hebben Sporteenheid Nationaal Leger (SNL) de eerste overwinning bezorgd in de eerste divisie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Na een 3 – 0 ruststand werd het vrijdagavond in het Franklin Essedstadion een 3 – 1 overwinning voor de voetballende militairen op Bintang Lahir. “Onze hard werken is beloond,” typeert Roy Sodinomo, coach van SNL de overwinning na de ontmoeting.

Hij is toch niet tevreden over het geleverde spel van zijn

mannen. “Je merkt dat na de wedstrijden tegen Transvaal en

Inter Moengotapoe wij wat vorderingen hebben geboekt en

vandaag hebben wij de kansen benut. Maar er is veel werk aan de

winkel. Veel balverlies op het middenveld en daaraan moeten wij

gaan werken.”

In de achste en negende minuut hebben Pinas en King de sloridige

verdediging van Bintang Lahir afgestraft. In de blessuretijd van de

eerste helft bracht Pinas de stand naar 3 – 0. In de tweede helft

tapte Bintang Lahir uit een ander vaatje. In de

60ste minuut werd de stand naar 3 – 1 gebracht uit

een vrijetrap door Vangelino Sastromedjo. In de

75ste minuut kon Revelino Overman een strafschop

niet verzilveren voor Bintang Lahir om de spanning terug in de

wedstrijd te brengen. Zijn ‘panenka’ ging niet volgens

planning.

Marcel Soemodikromo, coach van Bintang Lahir vindt dat zijn team

niet sterk heeft gespeeld in de eerste helft. Dat heeft hen de das

omgedaan. “Wij trainen ook niet optimaal vanwege het slecht weer en

de slechte staat van ons trainingsveld. Alleen op de training

kunnen wij zaken rechtzetten. Wij gaan evalueren en kijken hoe het

verder beter kan.”

Schema zaterdag:

Broki – Santos

Inter Moengotapoe – Voorwaarts

Zondag:

Inter Wanica – Notch

Leo Victor – Transvaal







