Snelle overschakeling De Arend bezorgt Yellow Birds koppijn

09/03/2022 01:12

John Zaalman

Xavier Nassy (6) van Yellow Birds blokt het schot van een speler van De Arend.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

“Ik ben blij dat we weer kunnen basketballen.” Dat is de reactie van Wilfred Zeefuik nadat De Arend rivaal Yellow Birds dinsdagavond in de Ismay van Wilgen Sporthal met 81-59 op haar broek gaf. De ruststand van de partij in het SBA-toernooi 2022 “Mek a basketbal dribbel baka” was nog 37-37. Yellow Birds begon fris en opende de score na 24 seconden na een succesvolle actie van Keatan Weibolt. De eerste quarter werd afgesloten met 15-8.

De ploeg uit Frimangron nam haar eerste voorsprong na een

threepointer van Sven Toyo met nog 3.22 minuten in het tweede kwart

(28-26) voordat de rust met een gelijke stand werd ingegaan.

Patrick Chesron gaf aan het begin van de derde tien minuten de

aanzet voor een 18-9 run. Yellow Birds had duidelijk geen antwoord

op de snelle overschakeling van de opponent. Los van dat de

verdediging te wensen overliet, had de ploeg uit Zorg en Hoop ook

conditieproblemen. De Arend daarentegen speelde vrij uit en

domineerde in de bucket qua rebounds en het maken van punten.

“We hadden een trage start, omdat mijn spelers zaken aan het

uittesten waren”, meent Zeefuik. “Ze moesten het tempo opvoeren,

omdat we meer op snelheid hebben getraind.” De verdediging is naar

zeggen van de De Arend-coach nog niet wat het wezen moet. “We

hebben wat de aanval betreft wel een redelijke doelpercentage.”

Tegenhanger Marciano Zalman is van mening dat het verlies te

verwachten was. “We hebben onder andere helemaal niet getraind en

moeten het meer hebben van eersteklasse spelers.” Het toernooi is

bedoeld als oppepper na bijkans twee jaren niet gebasketbald te

hebben en daarnaast mogen alleen gevaccineerden meedoen. Veel van

zijn spelers zijn niet gevaccineerd. “Het was verwachtbaar dat we

naar het einde toe fysiek steeds minder zouden spelen en

conditioneel niet in staat zouden zijn De Arend bij te benen. Niet

dat ik anders had verwacht”, aldus de Yellow

Birds-oefenmeester.

Clarence Rozenblad werd bij De Arend topscorer met zeventien

punten, gevolgd door Enzo Zeefuik en Sven Toyo met respectievelijk

twaalf om elf punten. Zyad Franchie noteerde negentien punten voor

Yellow Birds, terwijl Chaief Wielingen elf had.

In de andere ontmoeting won CLD het broederlijk onder onsje met

112-69 van CLD Interfarm. Rosario Kwasiba leidde de ‘jongelingen’

met 21 punten. Dion Baarn en Angelo Hyslop droegen zeventien om

twaalf punten bij. Bij CLD Interfarm werd Earl Sabajo topscorer met

35 punten, terwijl Lloyd Wekker met tien eindigde.







