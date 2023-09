SNBA pidi comunidad pa bay ‘Say YES to Secrets, Say Yes to San Nicolas’ riba Diadomingo

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): San Nicolas Business Association (SNBA) ta invita henter comunidad di Aruba na su evento di firma “Say Yes to Secrets”.

Esaki lo tuma luga diadomingo dia 3 di September na parkinglot di Arubus, San Nicolas. Durante añanan e comunidad di San Nicolas a enfrenta retonan comercial, falta di empleo y falta di trafico di turismo den e area. E iniciativa aki tin como meta pa apoya e proyecto di construccion di Secrets Hotel cu ta premira di trece cambionan positivo y speransa di reviva San Nicolas atrobe.

E Hotel su presencia lo stimula actividadnan di negoshi y lo crea e oportunidad economico tanto pa San Nicolas como pa henter e pais. E proyecto aki lo genera mas oportunidadnan di trabao pariba di brug. Esaki consecuentemente lo reduci e dificultad di hopi residentenan di San Nicolas cu actualmente ta tuma bus y ta tuma nan 4 ora tur dia pa yega trabao y bolbe cas. Ademas, Secrets Hotel lo adopta un strategia amplio cu lo enfoca na promove e participacion den actividadnan di responsabilidadnan social, ambiental y caritativo. Esaki ta encera yuda scolnan y otro instancianan social, y tambe colabora activamente cu iniciativanan manera beach cleanups.

E actividad di coleccion di firma lo tuma luga diadomingo awor dia 3 di September di 12or di merdia te cu 6or di atardi den parkinglot di Arubus na San Nicolas. Esaki ta un oportunidad pa cada miembro di nos comunidad participa y forma parti di un cambio positivo y un futuro prospero pa San Nicolas. Durante di ultimo Business Summit di SNBA cu a tuma lugar diaranzon 30 di Augustus, por a tuma nota di e gran entusiasmo cu ta reina di parti di empresarionan pa cu e futuro desaroyo di San Nicolas. San Nicolas Business Association ta spera cu comunidad di Aruba lo acudi den gran cantidad na e evento aki pa firma y apoya e proyecto; Say Yes to Secrets, Say Yes to San Nicolas.





View the embedded image gallery online at:

https://diario.aw/categories/noticia/general/snba-pidi-comunidad-pa-bay-say-yes-to-secrets-say-yes-to-san-nicolas-riba-diadomingo#sigProId7ae5dddfd0