‘Smara a doti ipi fu kibri Sranan’

23/02/2022 18:20

-

Arjen Stikvoort

De boodschap op dit billboard in Paramaribo Noord is duidelijk: ‘Sorteer uw afval’.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

“We starten in Blauwgrond, maar uiteindelijk zal er beleid en wetgeving moeten worden gemaakt.” Minister Silvano Tjong-Ahin benadrukt dat niet alleen het kwik een vervuilende factor is, maar dat cijfers laten zien dat de rest van het huis-, zwerf- en grofvuil niet mag worden onderschat. “Het is een groot probleem”, waarschuwde de bewindsman woensdag bij de start van het pilotproject ‘Waste Separation Pilot in Greater Paramaribo’

Het bedrijfsleven, de burgers en overheid hebben de handen ineen

geslagen om de afvalproblematiek in Suriname aan te pakken. Ilaco

Suriname is in samenwerking met de ministeries van Ruimtelijke

Ordening en Milieu en Openbare Werken de campagne ‘Koni Doti’, het

scheiden van plastic (huis)afval begonnen.

Bewoners van het ressort Blauwgrond zijn de eerste deelnemers

aan dit project. Plastic verpakkingsmateriaal en aluminium blikjes

kunnen zij in een speciaal daarvoor bestemde transparante zak

deponeren, die elke maand gratis wordt opgehaald en lokaal

gerecycled. De aluminium blikjes worden versnipperd en naar het

buitenland gestuurd om er andere producten van te maken.

Het doel is om het milieu een handje te helpen en Suriname

schoon te houden. Ook zal middels dit pilotproject vuilstortplaats

Ornamibo minder worden gebruikt, wat eenieder ten goede komt.

Volgens Ilaco-projectleider Kitty Soerjanom reageren de mensen

positief. De buurt is van informatie voorzien en geprobeerd wordt

bewoners te enthousiasmeren voor het project. “We hopen op een

volledige medewerking van het ressort en streven naar 100

procent.”

Tjong-Ahin benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het

project slechts in Blauwgrond wordt uitgevoerd. Ook de rest van de

ressorten komen aan bod. “Er zal continuiteit in moeten komen.”

Binnen zijn ministerie krijgt de sector die zich met dit project

bezighoudt de hoogste prioriteit, onderstreept hij. Het

pilotproject wordt gefinancierd door United Nations Industrial

Development Organization (Unido) en de Fernandes Bottling

Company.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina