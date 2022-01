‘Slordigheid oorzaak wateroverlast Brownsweg’

28/01/2022 21:00 – Samuel Wens

Wateroverlast doordat de Kakakreek buiten zijn overs is getreden. Foto: Samuel Wens

BROKOPONDO – “De Kakakreek in Brownsweg, district Brokopondo, is buiten zijn oevers getreden en woningen in de dorpen Macambi, Kadjoe, Wakibasoe 1 en Snesikondre staan onder water”, zegt ressortleider Marvin Weewee van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. “Er zijn meerdere redenen waarom de kreek bij regenbuien buiten zijn oevers treedt”, stelt hij. “Slecht onderhoud is een oorzaak. Afgelopen jaar werd slechts de helft van de kreek schoongemaakt, omdat de aangerukte graafmachine niet geschikt bleek het werk te doen. Er zijn ook te veel woningen te dicht langs de oever van de kreek gebouwd.”

Freddy Linga, de beleidsco?rdinator van het district, meent dat er een structurele oplossing moet komen, maar vindt ook dat de bewoners milieubewuster gemaakt moeten worden. “De kreek kan nooit dienen als vuilstortplaats en je kunt ook nooit op de onderhoudsstrook woningen neerzetten. De bewoners zijn ook debet aan de wateroverlast, omdat zij slordig omgaan met de kreek. Er wordt allerlei rommel ingegooid.”

De zware regens van de afgelopen dagen hebben ook voor wateroverlast gezorgd in de dorpen Wakibasoe 2 en 3. Het schoolcomplex van de Pater van de Pluimschool en drie van de vijf onderwijzerswoningen hebben waterschade. In Wakibasoe 3 zijn veel woningen onder water gelopen, omdat gebleken is dat de duikers voor de waterafvoer gebroken en verstopt zijn.

Hiliante Thoo is de schoolleider van de Pater van de Pluimschool in Wakibasoe 2. Zij bevestigt de wateroverlast. De onderwijzerswoningen en het schoolgebouw zijn niet op hooggelegen terrein gebouwd, geeft ze aan. “Daarom is er bij regenval altijd wateroverlast op de terreinen.” Het huis waarin zij woont en de twee andere woningen van collega’s zijn droog gebleven.

“Dat komt doordat wij de huizen met eigen middelen hebben aangepakt. Wij hebben bouwstenen, cement en scherpzand gekocht en het balkon opgetrokken, zodat het water niet meer kan binnendringen in de woningen”, zegt Thoo. Het problem is volgens haar dat er geen duiker maar een buis geplaatst is onder de weg. Die blijkt te klein om het regenwater af te voeren.

