SLM presenteert misberekening als ‘meevaller’

08/02/2022 00:00 – Van onze redactie

PARAMARIBO – De schuldpositie van Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) blijkt 25 procent minder dan was berekend. Na doorlichting van de financi?le administratie komt de schuldpositie niet uit op 102 miljoen maar 75 miljoen US dollar. “Dat is een meevaller, die betere perspectieven voor het herstel biedt”, meldt SLM in een persbericht. Ook worden er “flinke stappen gezet” in het gezond maken van de national carrier, die dit jaar zestig jaar bestaat.

De directie en het management werken al meer dan een jaar aan het herstel van de vliegmaatschappij en daarbij is de financi?le afdeling versterkt. Het herstelplan richt zich op het “infaseren van een juist type vliegtuig in de vloot, met ondersteuning van onafhankelijke experts, zodat de luchtvaartmaatschappij betrouwbaar kan blijven vliegen, nu en in de toekomst”.

Waar de SLM spreekt van een ‘vloot’ zou volgens critici geen sprake meer zijn van een vliegmaatschappij, omdat SLM niet meer over eigen of geleasde vliegtuigen beschikt. De SLM weerspreekt indirect deze conclusie. “Wij voldoen met de huidige inzet van de vliegtuigen aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving. Met de gestructureerde infasering van de juiste type vliegtuigen, zal de compliance aan deze wet- en regelgeving, blijvend worden gewaarborgd.”

De SLM meldt verder dat ook andere bedrijfsonderdelen, waaronder de cateringdienst, grondafhandelingsdienst en de vrachtafhandelingsdienst, “commercieel en bedrijfseconomisch” worden versterkt.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina