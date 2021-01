‘Slechte planning oorzaak veevoerschaarste’

De schaarste aan veevoer zal zich nog enige tijd doen gevoelen. “Slechte planning” van de lokale veevoerfabrieken is volgens pluimveehouder Gerard van den Bergh de directe oorzaak van het tekort. “Het is gewoon een schande dat er een tekort is aan veevoer en gesuggereerd wordt dat kwekers twee keer zoveel kuikens hebben uitgezet en daardoor de schaarste is ontstaan”, aldus de directeur van De Doksenclub in gesprek met de Ware Tijd.