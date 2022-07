The content originally appeared on: Diario

Santa Rosa ta alerta comunidad:

*Nan ta habita rond di hende y por transmiti enfermedadnan na hende, cacho y cabay

ORANJESTAD (AAN): Esaki ta un informacion cu mester tene cuenta cu ne, principalmente si bo ta un persona cu gusta planta mata.

Ya caba DIARIO a trece e informacion aki recientemente tocante e slak africano cu a aparece na Florida. Den pasado, Santa Tosa a duna di conoce cu na Aruba a yega di constata presencia di algun slak y awor nan a tuma nota cu e slak invasivo (African Snail) atrobe a wordo identifica na varios parti rond di Aruba.

Santa Rosa a comparti e informacion adhunto pa asina comunidad por sa di e peliger di e slak africano y con por combatie.

Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa por a tuma nota cu tin personanan na Aruba ta mira e tipo especienan cu ta e Slak como ‘mascota’, un bestia cu kisas nan por cuida. Esaki ta bou ningun circunstancia mester sosode pa motibo cu e “Slaknan” aki ta peligroso.

Aki ta sigui informacionnan cu Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa a compila riba investigacion hasi riba slaknan cu a wordo haya na Aruba.

KICO TA SLAK

Slaknan ta organismonan terestre, acuatico y marino di un solo curpa/musculo cubri cu slijm, sin weso aden, sin pia defini. Pa e foyeto aki ta desconsidera esnan marino. For di nan cabes por sali dos pa cuatro pui.

Por haya nan cu of sin cocolishi. Dentro di esnan cu cocolishi por haya esnan cu na e parti abou patras di nan curpa tin un pida cocolishi pa tapa e orificio di e cocolishi y otronan sin esaki. Slaknan ta nocturno y por come casca of foyo berde of seco, carni bibo of di bestia morto, un combinacion di esakinan y nan por come otro.

Den tempo di secura nan por hiberna. Slaknan ta macho y hembra alaves. Ora di paria nan ta pega cabes di un cu rabo di e otro. Despues cada un por pone webo.

Segun Hovestadt (2017), Aruba tin 18 sorto di cuanan nan habitat preferi ta e areanan rico na calichi. Di nan ta e slak di Calacuna, Cerion uva, ta hopi mira y maske endemico na e islanan ABC, pa Aruba e ta un re-introduccion di e ultimo 800 añanan.

Di e otronan e Brachypodella arubana, Neosubilina scopulorum y Hojeda vanattai, mas e Cistulops raveni arubana y Microceramus bonairensis arubanus ta haya na Aruba so.

Aruba ta comparti Gastrocopta barbadensis hojeda cu Curaçao, Boneiro y Paraguay, Venezuela. Di e famia di Tudora Aruba tin dos rasa Tudora fossor arubana y canashitensis. E slak mas grandi indigena ta Drymaeus elongates

SLAKNAN EXOTICO INVASIVO

Pa algun tempo caba por haya slaknan exotico invasivo na Aruba manera Allopeas gracile, Allopeas micra y Streptostele musaecola pero na 2011, 2014 y 2016 DLVV a constata presencia di e Giant African Snail (GAS), Lissachatina fulica, e Cuban Garden Snail, Zachrysia provisora y Florida Leatherleaf Leidyula floridana.

Potencialmente por haya otronan cu ya ta na Curaçao y St. Maarten. Esun dilanti di e foyeto aki ainda falta pa identifica. Segun Robinson (1999), e aumento den e introduccion di especienan exotico ta debi na:



Expansion di e economia global cu por trece hopi productonan den container te for di Asia cu den nan via marino ta pasa Florida.

Aumento di e volumen di comercio, en espera di cua na 2016 Aruba a inaugura su waf nobo di Barcadera.

y tratadonan internacional di comercio manera e World Trade Organization cu ta regula y facilita movemento di bienes.

MANERAN DI ENTRADA

Aunke spera den productonan di horti- y agricultura tambe por spera slaknan exotico invasivo ariba y den containernan di carga, mosaico pa cas, ekiponan militar, di acuario y otro productonan pero tambe introduci cu intencion.

Aruba ta carece di restriccionnan di cuarentena mas no tin autoridad oficial pa inspecciona ni combati nan. E potencial limita di agricultura local lo ricibi efecto negativo, especienan nativo lo haya impacto contrario y e establecimento di slaknan exotico lo crea un reserva pa exparcimento leu ora cu Aruba exporta su mesun productonan afo.

Asina na 2016 un cunukero a reporta molester di Allopeas gracile, un di e invasornan di 1940, na su produccion. E invasornan por tambe fungi como portador di enfermedadnan humano y di cria.

Aruba conoce 18 sorto di slak di cuanan e Brachypodella arubana, Hojeda vanattai y Neosubilina scopulorum ta haya aki so.

Riba e potretnan por mira algun potretnan recien saca na un tereno caminda tin diferente fruta y berdura planta. Por mira con e slaknan ta causando hopi daño na e plantacion. Info: Facebook Page Santa Rosa.















KICO ABO POR HACI

Banda di tene un Hardin Crioyo unda e Chuchubi of Kododo por come cierto slaknan exotico (van Buurt, 2016) por tuma accionnan, manera aki abou describi, pa contene nan:



Tira bista den serena cu flashlight. Revisa matanan ornamental of den potchi, mira pa foyo y stamnan cu marcanan di raspa of scrap. Mira tambe pa rastro di slijm y/of sushi di bestia den sliertnan largo. Den dia slaknan por ta scondi abou di objetonan na suela, mosaiconan warda, den troncon of den potchi di mata unda tin humedad.

Establece e sorto. Aruba conoce 18 sorto di slak, mayoria cu cocolishi di cuanan e Brachypodella arubana, Neosubilina scopulorum y Hojeda vanattai ta haya aki so! Yama 5858102 of email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pa informacion. Slaknan exotico invasivo ta habita rond di hende, yega na hopi pa area y por transmiti enfermedadnan na hende, cacho y cabay.

Deshaci di slaknan exotico. Piki cocolishinan bashi cu handschoen di latex y hinca nan bou di awa pa un rato, laga para un tempo pa mira si e slak ta sali afo. No benta slak bibo afo sino herbe nan den bleki cu awa of mara den saco di plastic, benta den freezer pa un anochi y tira afo.

Uza kimico pero cuidao cu mucha of cacho. Pa combati slaknan exotico por usa metaldehyde of ironphosphate, quimiconan cu ta contene methylcarbide. Tin diferente marca cu por haya den likido of granula, informa cerca bo compania di pest control. Strooi, basha esakinan unda ta mira slak so pero no unda mucha of cacho ta yega.

No transporta of move suelo of obhetonan di unda a mira slak pa otro lugar of pafor di bo cura ya cu por tin (webo di) slak ariba of aden.