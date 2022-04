Slachtoffers waterramp Brokopondo worden geevacueerd

27/04/2022 20:02

-

Ivan Cairo

Dit huis in Brokopondo Centrum, ongeveer tweehonderd tot driehonderd meter van het districtscommissariaat, viel ook ten prooi aan het oprukkende water.

Foto: Samuel Blankendal



PARAMARIBO –

Bewoners van Brokopondo die getroffen zijn door de heersende watersnood worden geevacueerd door de overheid. Zij worden ondergebracht in het logeergebouw in het district terwijl sommigen door familie zijn opgevangen. Dat zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking dinsdagavond in De Nationale Assemblee. Volgens de bewindsman wordt de situatie in Brokopondo nauwlettend in de gaten gehouden en wordt door de overheid hulp geboden aan de slachtoffers.

Een aantal mensen is gisteren geevacueerd en ondergebracht in

het logeergebouw. Nu wordt nagegaan of er ook tenten opgezet kunnen

worden om getroffenen onder te brengen. De bewindsman gaf aan dat

de regering met structurele oplossingen zal komen voor de toekomst

met betrekkingt tot “waar te bouwen en waar activiteiten te

ondernemen”. Wat zich nu voordoet zal geen uitzondering zijn, maar

meer regel in de toekomst, zei Ramdin.

Hij voerde aan dat het waterpeil in het stuwmeer nog steeds hoog

is en de verwachting is dat het de komende periode zal blijven

regenen. Vandaar dat alle spuigaten verder worden opengezet. De

situatie in het hele land met betrekking tot regenval en de

overlast die wordt veroorzaakt is ernstig maar in Brokopondo is er

“een extra zorg”. De mensen worden voorzien van basiszaken zoals

drinkwater, voeding en medicamenten. Ook worden ze voorzien van

“materialen”. Ramdin verwacht dat de hulp de komende periode

geintensiveerd zal worden.

“De forecast, helaas is niet een goeie. Het zal blijven regenen,

het neemt toe. De zorg is nadrukkelijk en met Staatsolie wordt

continue contact gehouden met betrekking tot hoeveel water er

gespuid wordt. Helaas, de natuurlijke omstandigheden helpen niet

mee, want als het blijft regenen moeten de spuigaten volledig open

zijn,” aldus de bewindsman. Dit betekent dat er continue aandacht

dient te worden gegeven aan de bewoners van het gebied.

Vanwege de noodsituatie heeft president Chandrikapersad Santokhi

een aantal experts uitgenodigd de koppen bij elkaar te steken en na

te gaan wat nog verwacht mag worden de komende tijd en met adviezen

en oplossingsmodellen te komen voor de korte, middellange en lange

termijn. Vrijdag komt de regeringsleiding met deze deskundigen

bijeen om besluiten te nemen. Bepaalde fractieleiders zijn het niet

eens hoe de crisis tot nu toe is aangepakt.

Volgens Bep-fractieleider Ronny Asabina wordt het vraagstuk door

de regering onderschat. Hij voerde aan dat de president zich in het

gebied heeft georienteerd en dat vicepresident Ronnie Brunswijk

sedert vorige donderdag in het getroffen gebied vertoefde. Ook de

minister van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft zich

georienteerd. Asabina had verwacht dat de president of de

vicepresident in het parlement aanwezig zouden zijn om het college

en de samenleving zelf over deze zaak zouden informeren.

“Het volk van Brokopondo crepeert. Het water in de

Surinamerivier, het water in de dorpen is aan het stijgen,” zei

hij. SPCS heeft het traditioneel gezag intussen geinformeerd dat

het spuien zal worden opgevoerd van zes naar tien voet. De bewoners

zijn niet voldoende geinformeerd over de ernst van de situatie en

waarop zij zich moesten voorbereiden. “We zien dat de regering de

situatie schromelijk onderschat”, concludeert Asabina. Hij riep de

regering op om “tot inkeer te komen”. Deze opmerkingen schoten

minister Ramdin in het verkeerde keelgat. Hij vindt dat de regering

er alles aan doet om de getroffen bewoners te helpen.

NPS-fractieleider Gregory Rusland merkte op dat het beheer van

de stuwdam op zeer kundige wijze kan plaatsvinden, maar hij vindt

dat de bewoners van het gebied tijdig geinformeerd hadden moeten

worden door SPCS. Evenals NDP-collega Rabin Parmesar vindt Rusland

dat data nodig is zodat geevalueerd kan worden wat zich de

afgelopen periode heeft afgespeeld, zonder dat er beschuldigende

vingers worden gewezen. Op basis van harde gegevens kan er, aldus

Parmessar een goed beeld verkregen worden, maar de noodzakelijke

informatie blijft uit.

Volgens Obed Kanape, fractieleider van de ABOP, moet Staatsolie

rechtstreeks met de bewoners communieren en niet via derden. Hij

vindt dat onderzoek moet komen zodat de samenleving geinformeerd

kan worden wat er speelt. Asiskumar Gajadien (VHP) merkte op dat

onmiddellijk een ramenbeheersingsplan werd uitgevoerd door de

betrokken autoriteiten en worden de slachtoffers hulp geboden. Hij

voerde aan dat uit de door SPCS gepresenteerde data blijkt dat het

de afgelopen periode vijf keer zo veel geregend heeft dan de

jaargemiddelden van afgelopen 30 jaar. Het maken van verwijten

vindt de VHP’er daarom onterecht.







