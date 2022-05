Slachtoffer moordzaak Noordpolderdam was geen koekje

07/05/2022 22:44

In de uitgebrande Ford Ranger (r) werden op 18 juli 2021 drie lijken aangetroffen.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Rohitas Sital (39), een van de drie mannen wiens lijk in juli 2021 in een uitgebrande Ford Ranger werd aangetroffen aan de Noordpolderdam, was zelf geen ‘makkelijke jongen’. Dat blijkt uit onderzoek van de Cold Case Unit van het Korps Politie Suriname. Hij is vanwege verschillende misdrijven in aanraking gekomen met justitie en had vermoedelijk nauwe banden met de onderwereld.

Tijdens een persconferentie vrijdag zei Armand Fernand, hoofd

van de Cold Case Unit, dat bij onderzoek op het woonadres van Sital

ongeveer twee weken geleden de politie is gestuit op meerdere

wapens, munitie van verschillende kalibers, 22.000 US dollar,

zeventigduizend euro, documenten, waaronder ID-kaarten en

paspoorten, drugsverpakkingsmateriaal, een iPhone en een regenjas

met politie opschrift. De spullen waren begraven op zijn erf aan de

Corantijnstraat. “We kunnen nog niet met zekerheid zeggen dat deze

zaak met drugs te maken heeft, maar het gaat wel zeker om zeer

georganiseerde misdaad”, benadrukte Fernand.

Van de andere twee slachtoffers – Cedric Tertullien (27) en

Shawn Stolk (24) – is er geen ongunstige informatie bekend bij de

politie. Wel wordt vermoed dat Stolk meer afwist van de spullen die

zijn opgegraven op het erf van Sital. Volgens Chanderdat Somai,

coordinator Cold Case Unit, zijn er tot nu toe vijf verdachten in

beeld gebracht, van wie Yorinde W. en Eldon S. intussen in

verzekering zijn gesteld. Het vermoeden bestaat dan de overige drie

zijn ondergedoken. Somai: “Het onderzoek kan nog maanden duren en

we sluiten ook niet uit dat er nog meer verdachten in beeld komen.”

Fernand geeft toe dat ook een politieman is aangewezen als

medeverdachte. “We moeten nog kijken in hoeverre deze functionaris

enige betrokkenheid heeft met de zaak.”







