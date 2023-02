SKOA ta ofrece diferente opcion pa inscripcion di yiu online

The content originally appeared on: Diario

Anuesca Baly, directora:

ORANJESTAD (AAN) – Pa inscribi un yiu na un scol di SKOA, mayor por bay riba e website, facebook, y hasta nan a pone via Instagram tambe, y via prensa tambe a informa con mayornan por inscribi nan yiu(nan). Asina Anuesca Bali a menciona, den entrevista cu DIARIO.

Muchanan cu ya caba ta den e sistema di SAS por inscribi nan bao e sistema aki. Alumnonan cu ta completamente nobo por inscribi via e website di SKOA.

Si un mayor, pa un of otro motibo, no ta logra inscribi su yiu por tuma contacto tambe via SKOA si email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., anto y nan lo yuda e tambe inscribi su yiu na un manera corecto.