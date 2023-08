SKOA mester paga werksternan ‘exploitatie subsidie’ manera ley ta bisa

The content originally appeared on: Diario

​

Rudy Lampe ta sostene Minister Endy Croes:



Tin di keda sigui loke ley ta indica

Sigui tambe e decision di Hues

ORANJESTAD (AAN) – Ex-Minister di Enseñanza, Rudy Lampe, ta para na banda Minister di Enseñanza Endy Croes, door di e hecho cu por fin el a referi na e problematica cu e Werksternan di SKOA, indirectamente dunando Lampe razon.

Rudy Lampe a trece dilanti: “Minister Endy Croes su palabranan ta cu despues di varios aña di busca un solucion, a yega na e conclusion cu gobierno tin cu sigui loke Huez a dicta, y Huez a dicta cu mester paga e werksternan conforme ‘exploitatie subsidie’. Te akinan mi ta sostene Minister Endy Croes, pero e ta aclarea cu no ta Huez a bisa cu mester paga e werksternan conforme ‘exploitatie subsidie’ pero ta ley ta bisa esey. Y Huez a pidi pa respeta ley. Anto, ken no a respeta ley? SKOA no a respeta ley pero tambe politiconan no a respeta ley.

Tabata tin un mocion den Parlamento, pa bisa ‘busca un otro solucion pa e werksternan di SKOA’ faltando respet pa e ley di Aruba. Gobierno, den campaña 2021 a bisa cu nan ta bay soluciona e problematica di e werksternan, contrario na mi persona. Kiermen, gobierno tambe a duna di conoce cu no ta respeta ley”, Lampe a relata.

El a agrega cu minister di enseñanza Croes a bisa cu e lo resolve e problema di werksternan den dos luna. “Anto awe, dos aña despues e ta bisa ‘bo sa, no tin otro solucion cu respeta ley’ manera ami a bisa for di basta tempo caba”, Lampe a remarca.

El a señala cu awo e gran pregunta ta esaki: “Ora bo a viola ley y bo a causa daño di miyones di florin na Pais Aruba, ta ingredientenan pa papia di un forma struggle. Awo, minister Endy Croes a bisa cu SKOA a viola ley. Cu SKOA a comete daño financiero na pais Aruba, pasobra asina e veredicto di Hues ta bisa”, Rudy Lampe a señala.

El a comenta cu t’eynan e minister ta yega. Gobierno tambe si e no bay cobra bek e daño cu a wordo haci, si e no a wak pa para e daño haci, e ta cometiendo fraude, pasobra tambe por comete fraude door di no bisa y no haci nada, segun ex-minister Rudy Lampe.