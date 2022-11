SKOA a celebra su di cinco Congreso Nacional di Enseñanza bao lema: ‘Groei en Ontwikkeling’

The content originally appeared on: Diario

Director Anuesca Baly:

ORANJESTAD (AAN)—Dia prome di November ultimo, SKOA a celebra su di cinco “Congreso Nacional di Enseñanza, hunto cu Rolf Groep.

Asina señora Anuesca Baly, director di SKOA, a menciona den un entrevista tocante e Congreso pa loke ta aña 2022.

Baly a expresa cu e aña aki e Congreso ta hopi special, pasobra banda cu SKOA, scolnan y maestronan a participa, tambe scolnan di SPCOA, tambe a participa den e Congreso aki.

E docentenan a haya diferente tema cu ta regarda nan trabao di tur dia y pafo di nan trabao tambe. Nan a haya informacion, lectura y tayernan di trabao.

Director di SKOA a menciona cu nan a cuminza for di 8’or di mainta cu un grupo na Hilton Hotel, pero den diferente scol tabata tin un grupo, entre otro, na Santa Ana Scol, Colegio San Antonio, La Salle College y Maria College.

El a agrega cu esaki sin lubida e parti di digitalizacion, unda cu docentenan a haya informacion di con nan por uza digitalizacion den nan lesnan, na un forma mucho miho, cu no necesariamente mester tin un smart tv, c-Touch, of pro baseboard, pero cu tin otro maneranan cu tambe por trece digitalizacion den klas.

Tocante e tema di digitalizacion y uso di pantaya na scol, señora Baly a señala cu esaki ta un reto grandi y costoso, y no tur scol por tin esaki. Pero esaki no ta kita motivacion di e scolnan pa sigui haci nan esfuerzo, sea via di fundraising, of sponsors, manera FUTURA cu poco tempo pasa a yuda diferente scol cu esaki, pero tin diferente otro instancia particular, cu tambe ta yuda cu esaki. E ta canando, Baly a bisa, y enberdad esaki ta haci e lesnan mas interactive y atractivo pa e alumnonan. Pues, mucho mas yamativo cu e borchi berde cu hopi a lanta cune, antes.

Durante e Congreso tambe tabata tin un tayer di trabao tocante lesamento y mas cu e siman aki, esta Diabierna 4 awo, cu Siman di Buki di Biblioteca Nacional ta wordo inaugura.

Scolnan semper ta duna atencion na esaki, pasobra con cu bay bin, lesamento ta keda importante pa e persona su desaroyo. Si no lesa, no por siña palabra, y conocemento ta keda atras. SKOA semper ta fomenta lesamento den nan alumnonan.

‘Groei en Ontwikkeling’ (Crecimento y Desaroyo) ta e lema di e Congreso Nacional di Enseñanza e aña aki, y no ta solamente pa e alumnonan sino pa e docentenan, como tambe e mayornan. SKOA hopi biaha ta duna informacion tambe na e mayornan. Fundacion pa Nos Muchanan a participa den e sala di Scol Santa Ana, dunando informacion na e maestronan pa nan pase pa e mayornan. Director di SKOA a expresa cu asina ta cera e nucleo unda cu enberdad bo tin e triangulo: Alumno, central; Mayor, y Scol y tur ta riba mesun linea.