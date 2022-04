Sindicato TOPA a haci un evaluacion di e sentencia reciente di Huez riba accion di sindicatonan

The content originally appeared on: Diario

Rene Bernabela: — *TOPA no ta participa pasobra e ta kere den dialogo

ORANJESTAD (AAN) – Dialuna di e siman aki, Sindicato TOPA a yama un rueda di prensa, pasobra den fin di siman e sindicato a haci un evaluacion riba e sentencia cu recientemente a sali, pa diferente sindicato cu a bay den accion debi na e recorte salarial di 12.6%. Asina Rene Bernabela, lider di TOPA a menciona.

“Awe Sindicato TOPA kier a papia un rato riba kico esaki ta nifica pa nos como sindicato. Nos como sindicato saliendo na vanguardia di nos miembronan, mi ta corda mas of menos un aña pasa, na momento cu gobierno a yama e sindicatonan na mesa, pa nos por a papia mirando e tempo aya cu Aruba tabata den gara di un pandemia, nos tabata den un crisis y Aruba tabata depende riba e sosten di likidez for di Hulanda”, Bernabela a señala.

Esaki ta caminda cu gobierno a yama e sindicatonan, Bernabela ta sigui bisa, y a papia cu e sindicatonan tocante e situacion na e momentonan ey.

“E sindicatonan tur a vocifera nan preocupacion unda cu nan a compronde parcialmente, pero no tabata totalmente satisfecho pa locual tabata sosodiendo, mirando e hecho cu ya caba tabata tin 20 luna, cu tabata haciendo recorte di salario y e sindicatonan a dicidi cu tabata basta, y nan tabata tira culpa riba gobierno pa asina nan, y nan miembronan, por a haya e 12.6% bek den nan salario”, Bernabela a remarca.

El a sigui bisa cu e tempo ey Sindicato TOPA a sali duna su punto di bista y e ta corda claramente, cu nan a bisa enfaticamente cu nan si no ta bay yama su miembronan pa bay ningun accion, pasobra Sindicato TOPA semper a kere y lo keda kere den dialogo.

“Pasobra nos ta kere cu un dialogo ta caminda bo ta yega y sinta na mesa y yega na solucionnan mas constructivo como partnernan den combersacion e momento ey”, Presidente di TOPA a subraya.

El a agrega cu asina e desaroyo a sigui unda cuater diferente sindicato a tene accionnan di welga y otro formanan di accion cu nan a yama nan miembronan pa participa y na unda nan a keda protesta cu nan kier a haya e 12.6% bek den nan salario, den nomber di nan miembronan.

Bernabela a indica cu na dado momento, gobierno sintiendo e presion, mirando cu e sindicato di maestronan kier a bay over, hasta cortando oranan di trabao di nan miembronan, a dicidi cu no ta bay acepta esaki, na unda gobierno a entama un caso den Corte, un pa un, contra e sindicatonan aki. Bernabela a sigui bisa cu e huez a dicta dos diferente sentencia di cada sindicato unda ta resalta den e sentencia di Huez aki. “Huez a bisa cu e sindicatonan tin cu compronde un cos; cu no ta asina cu nan ta wak interes di nan miembronan anto gobierno no por wak interes di e comunidad Arubano. No por ta asina cu cada bez e miembronan kier bay den accion, ta bay na nan sindicato, y e sindicato ta organiza accion, caminda ta keda pone presion riba gobierno, cu nan kier bek nan 12.6% den nan salario”, Bernabela a acentua.