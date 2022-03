Sindicato SPA a pidi Hues pa ordena Gobierno reduci nan ora di trabao

The content originally appeared on: Diario

Durante e caso sumario a haci un demanda reconvencional

ORANJESTAD (AAN): Diamars mainta tratamento di e caso sumario di Gobierno contra sindicatonan SADA y SPA a dura oranan largo. Durante tratamento di e caso, abogado mr. Kock di SPA a haci un demanda reconvencional contra e Gobierno. Gobierno a demanda pa Hues ordena e sindicatonan pa no bay den accion relaciona cu e 12.6 %.

ORDENA GOBIERNO REDUCI ORA DI TRABAO

Mr. Kock, despues di a hiba defensa di SPA contra e demanda di Gobierno, a presenta e demanda reconvencional. E abogado a pidi Hues pa ordena Gobierno pa reduci oranan di trabou pa SPA di acuerdo cu e reduccion di salario, te ora cu esaki normalisa.

E abogado ta haya cu e medida di 12.6 % ta un violacion di e derecho di salario a base di ley. Segun e abogado, Gobierno mester percura y ta obliga pa percura e salario di e miembronan di SPA. Awor cu Gobierno no por garantiza esaki, lo mester busca un manera cu no ta afecta e parti monetario di Gobierno. E abogado a bisa cu no tin garantia cu e placa entrega lo wordo debolbe. Loke a wordo kita di e agentenan di Polis ta perdi.

Na opinion di mr. Kock, e demanda di SPA no ta contra ley. LMA no ta prescribi cuanto ora mester traha. E ta haya cu por reduci e 12.6 % di 40 pa 35 ora pa siman. Den ley ta para cu e maximo ta 40 ora pa siman. E abogado a bisa Hues cu e no ta haya cu mester bay cambia ley. El a menciona cu segun ley, un empleado di Gobierno por haya dispensacion maximo di 1 luna, pa motibo excepcional.

Na opinion di mr. Kock, e situacion awor ta un motibo excepcional. Si desconta esaki di e cantidad di dianan cu ta traha, kitando dianan liber y ATV ta yega na 30 dia. El a remarca cu Gobierno kier duna bek 5 % pero a costo di dianan ATV. E dianan ATV a bin door cu Gobierno den pasado no a cumpli cu e pago bek cu empleadonan di Gobierno mester a haya.

E abogado ta haya cu e proposicion aki no ta perhudica ningun hende y ta kita e tension cu ta existi pa asina Gobierno por negocia cu Hulanda.

Di parti Gobierno a reacciona cu no por bin cu proposicion asina den un caso sumario. E ta hopi compleho y ta exigi tempo pa evalua bon si esaki lo ta posibel.

Hues lo bay studia tur esaki y e defensanan pa dia 30 Maart 2022 tin un decision.