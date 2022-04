Simar ta denunciando cu Gobierno ta kitando e Derecho Humano di docentenan na Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Den aña 1945 Nacionnan Uni a ser institui. E meta principal tabata pa proteha y mehora e derecho di e ser humano.

Den 1946 Nacionnan Uni a skirbi diferente decreto. Un di e decreto skirbi ta indica cu cada ser humano tin e derechonan di expresa su malcontento ora su derecho ta ser trapa.

Desde Mei 2020 Gobierno di Aruba a hinca man den e cartera di e clase trahador door di a impone un recorte di 12,6%. Como 23 luna despues ainda e salario di e trahador den veld di enseñansa ta ser corta cu 12,6%. Na december 2021, SIMAR a yama un reunion extraordinario durante horario di trabao, pa informa y sostene e trahador den su derecho pa expresa su malcontento.

SIMAR a comunica e fecha y ora cu e reunion lo a tuma lugar y e trahador cu a scohe pa atende e dicho reunion, debidamente a meld na su ‘leidinggevende’ cu e lo eherce su derecho di atende e reunion.

Durante e siman aki, esta 5 luna despues, Gobierno di Aruba ta manda representantenan pa bay scol pa scol y intimida e trahador den veld di enseñansa pa firma un carta. E carta ta indica, cu na momento cu nan a reuni na SIMAR pa eherce nan derecho di expresa nan malcontento, nan lo a comete plichtverzuim.

Esaki ta di lamenta, Gobierno di Aruba a haci y deshaci cu salario di trahador y na momento cu e trahador scohe pa protesta y informa su mes, Gobierno ta acusa e trahador di negligencia di cumplimento di su deber (plichtverzuim), purbando asina pa intimida cu e meta di silencia e trahador.

SIMAR ta anhela cu Gobierno lo por a pone e mesun tanto energia y perseverancia pa atende cu tur e problemanan cu tin den enseñansa. Te dia di awe tin trahador cu despues basta aña trahando den veld di enseñansa cu:

(1). No ta cobra 100% di su salario. (2) No tin un posicion huridico drecha (vaste dient). (3). No tin un pensioen opbouw. (4). No tin AZV afdracht. (5). No tin loonbelasting afdracht.

Tambe te dia di awe tin trahadornan cu: (6). No ta ser paga conforme su contract. (7). No ta ser paga su overtime. (8). No tin un garantia di seguridad na pia di trabou. (9). No tin un garantia di salud na pia di trabou. (10). No tin un garantia di bienestar na pia di trabou.

Y no por keda si menciona tur edificionan den decadencia, falta di infrastructura y mucho mas.

Gobierno kier exigi pa e trahador den e veld di enseñansa eherce su trabou cu calidad y nivel halto, mientras cu na otro banda su derecho ta ser trapa.

Na opinion di Sindicato Simar, Aruba ta un isla democratico pero e rumbo cu nos ta bayendo tin tur forma di un dictadura. Democracia mester keda bibo y nos mester ta y keda alerta pa trece loke ta bay den rumbo robez, pa drecha, cambia y cana den e rumba corecto.