Sijmor: ‘Ondanks COVID-pandemie positieve ontwikkelingen’

12/02/2022 09:00

Shanavon Arsomedjo

Fabian Sijmor, directeur van Promarman.com.



PARAMARIBO –

Fabian Sijmor van Promarman.com, bekende PR-man voor artiesten, is tevreden over het werk dat hij het afgelopen jaar heeft verricht. Het feit dat hij vaker is gevraagd door bekende artiesten voor de promotie van hun muziek geeft hem een voldaan gevoel. Maar het mooiste vindt hij dat nieuwe en opkomende artiesten hem ook hebben benaderd voor promotie.

Sijmor: “Het is gebleken dat steeds meer artiesten begrijpen hoe

belangrijk promotie voor hun kan zijn en zij daarvoor gebruik maken

van de expertise van buiten. Promarman.com is een full service

promotion, marketing, management en communication bureau met een

flexibele houding”.

Hij kijkt met heel veel positiviteit terug op de ontwikkelingen

van het afgelopen jaar en concludeert dat meer vrouwen nieuwe

muziek hebben uitgebracht dan de jaren ervoor. Danitsia

Sahadewsingh heeft het best gescoord voor 2021 met het nummer

Soso yu lobi. Zangeres Samora heeft maar liefst drie

nummers gepromoot en de jongste artiest die Promarman mocht

promoten is Eutenice Proeger.

Doordat meerdere artiesten hun muziek hebben gepromoot, merkt

hij op dat de Surinaamse media veel meer muziek van eigen bodem

afdraaien. “Respect hebben voor jouw eigen ding is zeer belangrijk.

Die bewustwording moet ook komen bij de gemeenschap en daar kan de

media een bijdrage aan leveren”, meent Sijmor.

Een andere positieve groei binnen de entertainmentwereld is dat

de artiesten creatiever zijn geworden vanwege de heersende

Covid-19-pandemie. Ze hadden meer tijd om een beter product uit te

brengen. Dat is te merken aan de betere audio-en videoclips die

zijn geproduceerd. Sommige artiesten hadden het geluk dat ze nog

optredens hebben kunnen doen.

“Wij van Promarman.com zijn niet stil blijven zitten. Wij hebben

gekeken naar hoe het wel kan met alle restricties en dat heeft

uiteindelijk geresulteerd in veertien nummers die wij hebben kunnen

promoten. Soms konden we mediahuizen niet binnen vanwege de

pandemie, dat hebben we opgelost door middel van telefonische

interviews.”







