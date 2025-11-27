Si bo transporta sushi of restonan di mata den bo baki di pickup, mester tapa esaki cu lona
ORANJESTAD(AAN): Diahuebs Relacionista Publico di Bureau City Inspector (BCI) Robby Rosel a papia riba limpieza rond Aruba.
“Temporada di fin di aña ta na caminda y sigur hopi di nos hendenan ta cuminza haci limpi rond di nan cas y otronan ta prepara parti paden y pafo, pero nos ta esun cu ta handle cu e parti pafo riba caminda publico”.
Mi kier a trece padilanti na cada un di e conciudadanonan cu nos ta bay controla dilanti di e casnan, patras y na banda di ta tereno di Gobierno, segun Rosel.
El a sigui bisa cu bo mester tene cuenta cu e hecho cu ora cu bo ta haciendo rond di bo cas limpi, pa no saca e sushedad y pone riba caminda publico, pasobra esaki ta cay bao di BCI pa controla esaki.
Rosel a haci un peticion na tur hende cu ta bay haci limpieza rond di nan cas pa mantene nos Aruba limpi.
“Mantene bo bario limpi pa asina evita cu tin tur tipo di bestia por bin rond di e casnan den e bario”.
Ora bo bay hiba bo sushedad of partinan di mata cu bo a corta pa dump, por fabor pone esaki den baki di bo pickup pero cu un lona pa tapa esaki.
Tene cuenta cu esaki ta un ley, via di cual polis por dunabo un multa, segun Rosel.
El a sigui bisa cu e lona ta yuda mantene e camindanan di Aruba limpi.
Segun Rosel rond Aruba tin hopi auto bieu para na diferente caminda na Aruba.
El a splica cu tin hende cu ta cumpra auto bieu, pero nan ta staciona riba tereno publico.
“Tereno publico ta cay bao di DIP, pues ora cu nos caba di controla, DIP ta bay handle cu e autonan bieu aki, pasobra nan mester wordo kita for di caminda publico”, segun Rosel.
