Shanna Teresa brengt eerste nummer uit

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Dat Roger Jonathxn kan zingen, wisten velen al. Maar dat er nog een artiest in de familie is, is nogal nieuw. Zijn jongere zus Shanna Teresa kan er ook wat van. Eerder nam zij alleen demo’s op, maar vorige week kwam daar verandering in. Samen met haar broer bracht Shanna ‘Bittersweet Christmas’ uit, één van de nummers van het ‘CDQ-Holiday’- project.