Shaniva Balkaran bezorgt Yelyco U18-meisjesjeugd volleybalkampioenschap

12/03/2022 15:29

John Zaalman

Het U18-meisjesjeugd kampioensteam van Yelyco van Verdy Getrouw (l) en assistent Casey Foe A Man.



Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Shaniva Balkaran heeft Yelyco haast in haar eentje het kampioenschap in de U18-meisjes jeugdklasse van de Surinaamse Volleybalbond bezorgd. De jonge international scoorde het kampioenspunt zaterdag in de beslissingswedstrijd tegen Marwina, dat met 25-19, 25-14 op haar broek kreeg. Verdy Getrouw kijkt terug op een zenuwslopende partij. “Ik heb wat veranderingen aangebracht en die hebben uiteindelijk geholpen”, meent de Yelyco-coach.

In plaats van Balkaran constant in de aanval te laten opereren,

liet hij haar met Desire Getrouw afwisselend spelen als setter.

Balkaran is blij met het kampioenschap. “Ik had er alle geloof in

dat we het konden.” Ze werd uitverkoren tot meest waardevolle

speelster. Over haar MVP titel zei ze: “Ik ben blij en trots op de

meisjes. Ze hebben me heel veel geholpen.”

Solange Wirongali geeft toe dat Marwina niet getraind heeft. “We

hadden weer eens miscommunicatieproblemen en voerden geen

opdrachten uit. Ik had soms ook moeite mijn coach (Lucas

Castillo,…red.) te verstaan en te begrijpen”, zegt de

aanvoerster. Castillo die Cubaan is zit al enkele jaren bij

Marwina. “Yelyco is verdiend kampioen geworden. Ik denk ook

dat ze op tijd en veel meer trainen”, aldus Wirongali.

Chantal Karsters had de leiding over de partij, die driekwartier

duurde. Vermeldenswaard was dat de ploeg uit het oosten de latere

kampioen in beide sets in de Ismay van Wilgen Sporthal tot 13-13

kon bijbenen. Balkaran maakte zonder meer het verschi. Ze

scoorde verscheidene malen vanaf de serveerlijn, de driemeterlijn

en bij het net. De MVP verrichte in de verdediging ook baanbrekend

werk. Goede ondersteuning in de verdediging genoot ze onder meer

van Getrouw en libero Kyomi Griffith.

Precious Essed, Tyra Griffith en Getrouw pikten bij het net ook

enkele punten mee. Bij Marwina was duidelijk dat Avaira Sengwai

niet haar dag had. Wirongali maakte soms ook onnodige

overspeelbalfouten. Suziane Kadjan, Chaya Domini en

spelverdeelster Jasira Nawidjaja probeerden Marwina op gezette

tijden uit het slop te halen, maar bleken niet echt opgewassen

tegen de opponent.







